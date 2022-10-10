Нові санкції проти РФ дозволять ЄС карати компанії та людей з третіх країн, - Bloomberg

Європейський Союз завдяки новому пакету санкцій проти Росії отримає можливість карати людей та організації з третіх країн, які допомагають країні-агресору РФ ухилятися від обмежувальних заходів ЄС.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що до восьмого пакета, який держави-члени погодили минулого тижня, входять повноваження для Євросоюзу складати список "фізичних або юридичних осіб, організацій або органів", які сприяють обходу санкцій ЄС.

Обмежувальні заходи можуть стосуватися, наприклад, тих, хто імпортує заборонені російські товари в ЄС через третю країну, приховуючи їх справжнє походження, або експортує заборонені товари до Росії.

"Це також потенційно може дозволити ЄС накладати санкції на європейських громадян, які допомагають іншим ухилятися від обмежень", - пише Bloomberg.

Таким особам можуть заморозити активи на території Євросоюзу, а також заборонити в’їзд.

Людям і компаніям, що базуються в ЄС тепер буде важко вести бізнес з будь-якою юридичною чи фізичною особою, що потрапила під санкції.

Як зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, якщо європейці купують товари в ЄС, везуть їх до третіх країн, а потім до Росії — це вважатимуть обходом санкцій, і за це можуть вносити у санкційний список.

Також Єврокомісія працює над законодавством, яке дозволить конфіскувати підсанкційні активи. Чинні правила передбачають лише їх заморожування, а законна конфіскація може дозволити витратити ці кошти на післявоєнну відбудову України.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила восьмий пакет санкцій проти РФ. Черговим санкційним пакетом ЄС розширив перелік фіз- та юросіб, які потрапили під санкції. Крім того, Євросоюз погодив додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 мільярдів євро.