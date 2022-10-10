Новые санкции против РФ позволят ЕС наказывать компании и людей из третьих стран, - Bloomberg

Европейский Союз благодаря новому пакету санкций против России получит возможность наказывать людей и организации из третьих стран, помогающих стране-агрессору РФ уклоняться от ограничительных мер ЕС.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что в восьмой пакет, который государства-члены согласовали на прошлой неделе, входят полномочия для Евросоюза составлять список "физических или юридических лиц, организаций или органов", способствующих обходу санкций ЕС.

Ограничительные меры могут касаться, например, тех, кто импортирует запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их истинное происхождение, или экспортирующие запрещенные товары в Россию.

"Это также потенциально может позволить ЕС налагать санкции на европейских граждан, помогающих другим уклоняться от ограничений", - пишет Bloomberg.

Таким лицам могут заморозить активы на территории Евросоюза и запретить въезд.

Людям и компаниям, базирующимся в ЕС теперь будет трудно вести бизнес с любым попавшим под санкции юридическим или физическим лицом.

Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, если европейцы покупают товары в ЕС, везут их в третьи страны, а затем в Россию — это сочтут обходом санкций и за это могут вносить в санкционный список.

Также Еврокомиссия работает над законодательством, которое позволит конфисковать подсанкционные активы. Действующие правила предусматривают только их замораживание, а законная конфискация может позволить потратить эти средства на послевоенное восстановление Украины.

Напомним, Совет Евросоюза 6 октября утвердил восьмой пакет санкций против РФ. Очередным санкционным пакетом ЕС расширил перечень попавших под санкции физ- и юрлиц. Кроме того, Евросоюз согласовал дополнительные ограничения на импорт на сумму около 7 миллиардов евро.