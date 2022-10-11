Олигархи, водка и икра: Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против России

Правительство Новой Зеландии объявило о дополнительных санкциях против российских миллиардеров и ограничениях на торговлю с Российской Федерацией, которые вступят в силу 12 октября. Об этом 11 октября сообщила министр иностранных дел страны Наная Махуту.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Торговые ограничения также касаются и Беларуси, власти которой помогают России вести войну против Украины. Так, правительство Новой Зеландии ввело ограничительные меры, в частности, запрет на экспорт и импорт премиальных продуктов, таких как новозеландское вино и морепродукты, российская водка и икра. Ограничения также касаются нефти, газа и оборудования, связанного с ними.

Кроме того, власти страны продлили 35%-ю пошлину на российский импорт до марта 2025 года. По данным МИДа, с апреля товарооборот между Россией и Новой Зеландией значительно сократился. Так, импорт уже упал на 75%.

Санкции распространяются на 51 олигарха, в том числе на связанного с Новой Зеландией Александра Абрамова и на 24 поддерживаемых Россией "чиновников" в аннексированных регионах Украины.

"Наши санкции касаются еще 24 так называемых "чиновников" в этих регионах, которые являются агентами аннексии. Мы отвергаем то, что они представляют, и мы будем продолжать их идентифицировать и применять санкции", - сказала Махута.

Страна также расширила санкции в отношении всех депутатов Госдумы и Совета Федерации, палат парламента России, поддержавших незаконные действия РФ.

Кроме того, Новая Зеландия ввела санкции против российского Госзнака, занимающегося производством банкнот, монет, марок, удостоверений личности, защищенных документов, государственных орденов и медалей.

"Санкции также применены к российской государственной компании, производящей паспорта для оккупированных территорий Украины, и российской пиар-фирме, которая занималась организацией общественной кампании вокруг фиктивных "референдумов", - уточнила глава МИД.

Напомним, Совет Евросоюза 6 октября утвердил восьмой пакет санкций против РФ. Очередным санкционным пакетом ЕС расширил перечень попавших под санкции физ- и юрлиц. Кроме того, Евросоюз согласовал дополнительные ограничения на импорт на сумму около 7 миллиардов евро.

Благодаря новому пакету санкций против России ЕС получил возможность наказывать людей и организации из третьих стран, помогающих стране-агрессору РФ уклоняться от ограничительных мер ЕС.

Источник фото: ua.depositphotos.com