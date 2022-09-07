США та ЄС збільшили імпорт алюмінію та нікелю з Росії

Європейський Союз і Сполучені Штати збільшили імпорт алюмінію та нікелю з Росії на 70% у березні-червні 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на проблеми з логістикою та війну в Україні.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на базу даних ООН зі статистики торгівлі товарами UN Comtrade.

Загальна вартість імпорту двох металів в ЄС і США з березня по червень склала 1,98 мільярда доларів.

Протягом чотирьох місяців після вторгнення Росії в Україну ЄС був найбільшим імпортером необробленого алюмінію з Росії, завантажуючи в середньому 78 207 тонн на місяць у березні-червні, що на 13% більше, ніж за той самий період минулого року.

Середній місячний імпорт російського алюмінію в США в березні-червні становив 23 049 тонн, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Хоча ми не прогнозуємо наших санкційних дій, немає нічого, що могло б збільшити ціну за невиправдану війну Путіна проти України", — прокоментував наведені дані представник Державного департаменту США.

Хоча США і ЄС регулярно запроваджують нові санкції проти РФ, металургії вони здебільшого не стосуються. Аналітики стверджують, що США та ЄС винесли урок після кризи у будівельному, автомобільному та енергетичному секторах, яка була, в тому числі, спричинена санкціями, запровадженими колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо російського алюмінію 2018. Однак їх скасували у 2019 році.

Нагадаємо, за шість місяців війни проти України Російська Федерація заробила на експорті енергоносіїв 158 мільярдів євро. На ЄС припало 54% російського експорту, що становить близько 87 мільярдів євро у грошовому еквіваленті.

Пр цьому в Єврокомісії вже заявили, що настав час запровадити обмеження цін на трубопровідний газ, який постачається з Росії до Європи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com