США и ЕС увеличили импорт алюминия и никеля из России

Европейский Союз и Соединенные Штаты увеличили импорт алюминия и никеля из России на 70% в марте-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, несмотря на проблемы с логистикой и войной в Украине.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на базу данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade.

Общая стоимость импорта двух металлов в ЕС и США с марта по июнь составила 1,98 млрд долларов.

В течение четырех месяцев после вторжения России в Украину ЕС был крупнейшим импортером необработанного алюминия из России, загружая в среднем 78 207 тонн в месяц в марте-июне, что на 13% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Средний месячный импорт российского алюминия в США в марте-июне составил 23049 тонн, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Хотя мы не прогнозируем наших санкционных действий, нет ничего, что могло бы увеличить цену за неоправданную войну Путина против Украины", - прокомментировал приведенные данные представитель Государственного департамента США .

Хотя США и ЕС регулярно вводят новые санкции против РФ, металлургии в большинстве своем ограничения не касаются. Аналитики утверждают, что США и ЕС извлекли урок после кризиса в строительном, автомобильном и энергетическом секторах, который был, в том числе, вызван санкциями, введенными бывшим президентом США Дональдом Трампом в отношении российского алюминия в 2018 году. Однако их отменили в 2019 году.

Напомним, за шесть месяцев войны против Украины Российская Федерация заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд евро. На ЕС пришлось 54% российского экспорта, что составляет около 87 млрд евро в денежном эквиваленте.

При этом в Еврокомиссии уже заявили, что пора ввести ограничение цен на поставляемый из России в Европу трубопроводный газ.

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