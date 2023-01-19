"АрселорМиттал Кривой Рог" в 2022 году сократил производство в 5 раз

В результате полномасштабного вторжения России в Украину производственные мощности металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" на протяжении 2022 года были загружены не более чем на 20-25%. В результате уровень производства компании упал в пять раз.

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Об этом 19 января сообщила пресс-служба комбината.

Производство чугуна в 2022 году составило 1,6 млн т, что составляет 29% от плана, стали – 1,2 млн т (23,1% от плана), проката – 1,1 млн т (22,8%), кокса. – 1 млн т (37,3%), концентрата – 4,5 млн (42,8%), добычи руды – 11,6 млн т (44% от плана).

Производственные мощности упали из-за уменьшения экспортных возможностей и ограничения в энергоснабжении, что является следствием российской агрессии в Украине.

"В 2023 году энергоснабжение будет ключевым фактором для стабилизации и постепенного возобновления производства. Тем не менее, мы планируем удержать долю на внутреннем рынке и повысить отгрузку готовой продукции в страны Европейского Союза. Надеемся, что 2023 год станет годом выхода из кризиса для горно-металлургической отрасли", - рассказал генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Производственные мощности "АрселорМиттал Кривой Рог", имеющий полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн стали, более 5 млн тонн проката и более 5,5 млн тонн чугуна

По данным компании, в прошлом году в Украине объемы производства сталелитейной промышленности в целом сократились на 70%.

Напомним, по подсчетам "Укрметаллургпрома", по итогам 2022 года объемы производства в металлургической отрасли Украины сократились на 85% по сравнению с показателем 2021 года.

В частности, из-за российской агрессии металлургия потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", находившиеся в Мариуполе и почти полностью уничтоженные в ходе боев за город.