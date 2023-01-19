"АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2022 році скоротив виробництво в 5 разів

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну виробничі потужності металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" впродовж 2022 року були завантажені не більше ніж на 20-25%. В результаті рівень виробництва компанії впав у 5 разів.

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Про це 19 січня повідомила пресслужба комбінату.

Виробництво чавуну в 2022 році склало 1,6 млн т, що становить 29% від плану, сталі – 1,2 млн т (23,1% від плану), прокату – 1,1 млн т (22,8%), коксу – 1 млн т (37,3%), концентрату – 4,5 млн (42,8%), видобутку руди – 11,6 млн т (44% від плану).

Виробничі потужності впали через зменшення експортних можливостей та обмеження в енергопостачанні, що є наслідком російської агресії в Україні.

"У 2023 році енергопостачання буде ключовим фактором для стабілізації та поступового відновлення виробництва. Тим не менш ми плануємо втримати долю на внутрішньому ринку та підвищити відвантаження готової продукції до країн Європейського Союзу. Сподіваємося, що 2023 рік стане роком виходу із кризи для гірничо-металургійної галузі", — розповів генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

Виробничі потужності "АрселорМіттал Кривий Ріг", що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн сталі, понад 5 млн тонн прокату й понад 5,5 млн тонн чавуну

За даними компанії, загалом минулого року українська гірничо-металургійна галузь зустрілась з найжорсткішими викликами за всю історію незалежної України. Обсяги виробництва сталеливарної промисловості загалом в країні скоротилися на 70%.

Нагадаємо, за підрахунками "Укрметалургпрому", за підсумками 2022 року обсяги виробництва в металургійній галузі України скоротилися на 85% в порівнянні з показником 2021-го.

Зокрема, через російську агресію металургія втратила два великі металургійні заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", котрі знаходилися у Маріуполі та були майже повністю знищені в ході боїв за місто.