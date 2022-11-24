"АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі через перебої з електропостачанням

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" критично обмежив споживання електроенергії та призупинив більшість виробничих процесів через масований ракетний обстріл Росією об’єктів критичної інфраструктури в Україні.

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Про це повідомила пресслужба підприємства.

"Наявних обсягів електроенергії не достатньо, щоб підтримувати виробництво навіть на рівні 20% потужності. "АрселорМіттал Кривий Ріг" тимчасово припинив виплавку сталі та виробництво прокату", - йдеться у повідомленні.

У роботі залишаються тільки коксові батареї №№ 5, 6. Ще дві коксові батареї (№№ 3, 4) та доменна піч №6 перебувають у режимі гарячої консервації.

Знеструмлені також обидва кар’єри підприємства та фабрики ГЗК.

"106 шахтарів, які через знеструмлення шахти лишались під землею, успішно вивели на поверхню", - зазначили у пресслужбі.

Підприємство планує повернутися до нормального режиму роботи одразу після поновлення енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів.

Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.