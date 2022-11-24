"АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил выплавку стали из-за перебоев с электроснабжением

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" критически ограничил потребление электроэнергии и приостановил большинство производственных процессов из-за массированного ракетного обстрела Россией объектов критической инфраструктуры в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Имеющихся объемов электроэнергии не достаточно, чтобы поддерживать производство даже на уровне 20% мощности. "АрселорМиттал Кривой Рог" временно прекратил выплавку стали и производство проката", - говорится в сообщении.

В работе остаются только коксовые батареи №5, 6. Еще две коксовые батареи (№3, 4) и доменная печь №6 находятся в режиме горячей консервации.

Обесточены также оба карьера предприятия и фабрики ГОКа.

"106 шахтеров, которые из-за обесточения шахты оставались под землей, успешно вывели на поверхность", - отметили в пресс-службе.

Предприятие планирует вернуться в нормальный режим работы сразу после возобновления энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов.

Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября российские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.