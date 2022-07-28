"АрселорМіттал Кривий Ріг" призупиняє роботу ГЗК та виплату зарплати мобілізованим

Гірничий департамент комплексу "АрселорМіттал Кривий Ріг" з серпня призупиняє роботу свого Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату на найближчі три місяці. При цьому, як повідомляє корпоративна газета "Металург", працівники департаменту все рівно продовжуватимуть отримувати 2/3 зарплати.

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"Тимчасова зупинка ГЗК викликана серйозними економічними факторами. Це зниження економічної активності в Європі на тлі ризику рецесії та суттєве зростання витрат на транспортування залізорудної сировини", - пояснюють в АМКР.

Однак метпідприємство запевняє, що збереження трудового колективу залишається для його керівництва пріоритетом №1, і щоб зберегти усі робочі місця, у серпні компанія залишає чинним особливий графік роботи: більшість персоналу, включно з менеджментом та працівниками-іноземцями, працюватимуть на 2/3 навантаження.

"У лютому після російського вторгнення видобуток руди ні на день не припинявся. Своєчасне переорієнтування підприємства на експорт залізорудного концентрату допомогло втримати на плаву увесь комбінат. Однак тепер на європейських ринках попит на концентрат і металопродукцію різко знизився, при цьому традиційні ринки все ще лишаються для АМКР недосяжними", - нарікають на комбінаті.

Там вказують, що витрати на логістику для підприємства підвищилися у п'ять разів, і такі обставини не залишають йому шансів вижити без значного скорочення витрат.

Як і раніше, АМКР зберігатиме місце роботи та посаду для кожного військовозобов’язаного працівника підприємства, призваного на службу під час мобілізації, однак компанія змушена скористатися правом, яке надає прийнятий незодавно закон, та припинити виплати мобілізованим середньої зарплати. Підприємство називає таке рішення "болючим", але єдино можливим задля того, щоб уникнути скорочення 22-тисячного колективу.

За словами гендиректора комбінату Мауро Лонгобардо, жодні випробування ніколи раніше не змушували його вдатися до скорочень робочого часу та виплат зарплат, однак складні рішення цього року є свідченням того, що це безпрецедентна ситуація для усіх, в якій найголовніше – вижити.

"Я щиро вдячний кожному з двох тисяч наших працівників, які з неймовірною мужністю боронять свою країну. Це справжні герої, ми дуже чекаємо на них вдома і на рідному підприємстві. Але моя відповідальність, як керівника, – це і турбота про десятки тисяч їхніх колег, які працюють у супроводі постійних сирен і тривожних повідомлень... Для працюючих тут, у тилу, зарплата від підприємства – це єдине джерело доходу", - пояснив він.

АМКР підкреслює, що у березні-червні виплачував повну зарплату всім працівникам, які були задіяні у виробничій діяльності або працювали віддалено. Працівники ж, які перебували у простої, одержували 2/3 зарплати.

У липні ж комбінату довелося змінити графік роботи, скоротивши робочий час і зарплати на третину. Попри те, що підприємство перезапустило металургійне виробництво та наростило видобування руди, у нього виникли труднощі з експортом продукції в Європу через блокування Росією чорноморських портів та обмежену потужність залізниці.

На додачу там скаржаться на підняття "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення на 70% у липні на тлі падіння ринку, що зробило логістичні затрати непосильними для підприємства та спричинили необхідність радикального скорочення витрат за усіма напрямками.

Нагадаємо також, що місяць тому група "Метінвест" повідомила, що з 1 липня призупиняє видобуток на Інгулецькому та Південному ГЗК у Кривому Розі, а з середини липня - і на Північному, залишаючи працювати, та й то зі зменшеною потужністю, лише Центральний ГЗК.

Джерело фото: ua.depositphotos.com