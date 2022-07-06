"АрселорМіттал" скорочує виробництво та зарплати через проблеми з логістикою та зростання залізничних тарифів

Керівництво одного з найбільших гірничо-металургійних комбінатів країни "АрселорМіттал Кривий Ріг" вирішило на третину знизити зарплати співробітникам та скоротити виробництво. Таке рішення пов'язане з логістичними проблемами та зростанням тарифів на залізничні перевезення вантажів.

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Про це повідомляє прес-служба "АрселорМіттал".

За словами генерального директора Мауро Лонгобардо, для керівництва компанії пріоритетом залишається збереження колективу.

"Зараз, коли ми не маємо можливості платити зарплати в повному обсязі, ми змушені переглянути графік роботи для працівників – як виробничників, так і адміністративного персоналу. Вже з липня переважна частина колективу, включно з топменеджментом та працівниками-іноземцями, працюватиме на 2/3 навантаження", - наголосив він.

На підприємстві зазначили, що через блокування виникли проблеми з експортом продукції. Довелося повністю перебудувати логістику у співпраці з "Укрзалізницею" для експорту залізорудного концентрату та чавуну. Проте витрати на доставку сировини на підприємство, а продукції – замовникам зросли вп'ятеро.

Також останнім часом "Укрзалізниця" та залізнична компанія Європи не справляються з величезним обсягом вантажоперевезень з України на тлі нестачі потужностей. У результаті обсяги експорту комбінату вимушено зменшуються, а продукція лишається на складах в Україні.

До того ж, уряд прийняв рішення на 70% підвищити тарифи "Укрзалізниці". Це робить витрати на перевезення непосильними для підприємства.

"Питання про виживання нашого підприємства ще ніколи не стояло так гостро. Ми змушені радикально урізати наші витрати в усіх напрямках", - зазначив гендиректор.

Нагадаємо, у Кривому Розі 10 червня відновив роботу найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал", який раніше у березні зупинився через війну. До запуску всіх потужностей ще далеко, але підприємство стало на цей шлях.