"Арселор Міттал" відновлює роботу у Кривому Розі

У Кривому Розі відновлює роботу найбільший в Україні металургійний комбінат "Арселор Міттал", який раніше у березні зупинився через війну.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Один із найбільших гірничо-металургійних комбінатів країни запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер та одну з трьох машин безперервного лиття", - повідомив Резніченко.

За його словами, до запуску всіх потужностей ще далеко, але підприємство стало на цей шлях.

Компанія будує нову логістику та шукає нові ринки збуту.

Понад 20 тисяч працівників комбінату одержують заробітну плату, а бюджет – податки.

Як зазначив Резніченко, наразі у Кривому Розі працюють усі 7 промислових підприємств. У Дніпропетровській області – 21 із 22 великих промислових виробництв.

"Дякую всім, хто тримає промисловий фронт. Працюють підприємства – працює економіка. Працює економіка – живе та бореться країна", - резюмує Резніченко.

Зазначимо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" у березні знизив роботу підприємства до технічного мінімуму.

Також металургійний комбінат сплатив до державного бюджету 2,245 мільярда гривень податків, несплату яких підприємству закидала Служба безпеки України.