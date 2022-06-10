"Арселор Миттал" возобновляет работу в Кривом Роге

В Кривом Роге возобновляет работу крупнейший в Украине металлургический комбинат "Арселор Миттал", который ранее в марте остановился из-за войны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Один из крупнейших горно-металлургических комбинатов страны запустил одну из доменных печей, прокатное состояние, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья", - сообщил Резниченко.

По его словам, до запуска всех мощностей еще далеко, но предприятие встало на этот путь.

Компания строит новую логистику и ищет новые рынки сбыта.

Более 20 тысяч работников комбината получают заработную плату, а бюджет – налоги.

Как отметил Резниченко, в настоящее время в Кривом Роге работают все 7 промышленных предприятий. В Днепропетровской области – 21 из 22 крупных промышленных производств.

"Спасибо всем, кто держит промышленный фронт. Работают предприятия – работает экономика. Работает экономика – живет и борется страна", - резюмирует Резниченко.

Отметим, "АрселорМиттал Кривой Рог" в марте снизил работу предприятия до технического минимума.

Также металлургический комбинат уплатил в государственный бюджет 2,245 миллиарда гривен налогов, неуплату которых предприятию вменяла Служба безопасности Украины.