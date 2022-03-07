"АрселорМиттал Кривой Рог" заплатил 2,2 млрд грн налогов, дело закрыто — Венедиктова

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил в государственный бюджет 2,245 миллиарда гривен налогов, неуплату которых предприятию вменяла Служба безопасности Украины. Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"2 миллиарда 245 миллионов 721 тысяча гривен. Столько заплатил "АрселорМиталл Кривой Рог" в бюджет Украины для того, чтобы в результате эти средства были направлены на нужды военных. До недавнего времени прокуроры исходили из того, что именно такая сумма была предметом расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов", — отметила она.

По словам генпрокурора, такого уголовного производства теперь "больше нет", и в ее офисе "рады, что все стороны нашли общий язык" в то время, когда людям в Украине "следует научиться во всем находить общий язык".

Напомним, что крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины обвиняли в уклонении от уплаты ренты в 2015-2019 годах. В частности, сообщалось об обысках СБУ на комбинате в октябре 2020 и феврале 2021 года. А в ноябре 2021 года СБУ провела обыск в доме одного из топ-менеджеров "АрселорМиттал Кривой Рог" по этому делу: финдиректор получил подозрение в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов.

4 января по решению Шевченковского райсуда Киева были заблокированы все счета металлургического гиганта, однако 20 января он сообщил о разблокировке счета для выплат зарплаты и уплаты налогов.

Напомним при этом, что в начале февраля Госбюро расследований провело обыски в Криворожском горсовете в рамках расследования возможной служебной халатности уже со стороны городских чиновников, которая привела к недополучению госбюджетом почти 700 млн грн рентной платы за землю от АМКР.

Отметим и то, что 1 февраля СБУ и Бюро экономической безопасности провели обыски на горно-обогатительных комбинатах группы "Метинвест" в Кривом Роге также из-за якобы занижения рентной платы за пользование недрами.