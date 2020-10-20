Обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог": комбинат отрицает уклонение от налогов

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) обеспокоен обысками Службы безопасности Украины в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годах. Об этом говорится в сообщении компании.

"СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева (от 13 октября — Delo.ua), связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения... Обвинения относительно возможного занижения сумм уплаченных налогов вызывают у нас существенное беспокойство и свидетельствуют о давлении на иностранного инвестора", — говорится в нем.

Меткомбинат заверяет, что "как законопослушный налогоплательщик и хозяйственный субъект всегда тесно сотрудничает" со всеми правоохранительными органами, не уточняя буквально, связаны ли упомянутые следственные действия с октябрьским разрешением суда на обыск.

На заводе напомнили, что в прошлом году Офис крупных налогоплательщиков уже проверял его на предмет соблюдения законодательства за предыдущие четыре года, и насчитал ему дополнительно 7,9 млрд грн налоговых обязательств. В результате обжалования в Государственной налоговой службе сумма была уменьшена до 3,5 млрд грн.

Впоследствии предприятие обжаловало доначисление налогов в судебном порядке. На данный момент открыто два судебных дела, производство по которым не окончено.

"При этом статья 212 Уголовного кодекса Украины, которая фигурирует в судебном решении, предусматривает уклонение от уплаты налогов при уже установленном судом обязательстве их уплатить. До вступления в законную силу судебного решения, налоговые доначисления считаются несогласованными, и предприятие не обязано их уплачивать", — подчеркивают на меткомбинате.

Пресс-служба предприятия также отмечает, что по итогу упомянутой проверки Офиса крупных налогоплательщиков одно из самых больших доначислений "АрселорМиттал Кривой Рог" получил по рентной плате за недопользование, хотя применяемую на предприятии методику ее расчета считают полностью обоснованной.

"Вышестоящий налоговый орган поддержал аргументацию компании. Более того, аналогичной позиции придерживается и судебная практика по схожей категории дел. В частности, суды разных инстанций в своих решениях указывали, что объектом рентной платы является минеральное сырье — железная руда", — отмечают на заводе, ссылаясь на соответствующие решения в пользу горно-обогатительных Кривого Рога — Южного, Центрального, Северного и Ингулецкого.

Напомним также, что в 2019 году СБУ неоднократно наведывалась на "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках расследования дела об экоциде.

В феврале нынешнего года предприятие заявило, что откажется от устаревших технологий и закроет мартеновский цех. А в начале сентября ЕБРР решил предоставить кредит на 81 млн долларов на экомодернизацию "АрселорМиттал Кривой Рог".