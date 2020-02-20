АрселорМиттал Кривой Рог отказывается от устаревших технологий и закроет мартеновский цех

"АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) в марте 2020 года остановит работу двухванного сталеплавильного агрегата №6 (ДСПА-6) и закроет мартеновский цех. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В рамках масштабной программы модернизации компания поэтапно отказывается от устаревших технологий, обеспечивая обновление производственных мощностей с внедрением природоохранных проектов", — говорится в сообщении.
В компании уточняют, что в ближайшее время ДСПА-6 отключат от энергоснабжения и начнут демонтаж основного оборудования.
Территорию цеха планируют использовать как склад огнеупоров предприятия.
После демонтажа мартеновской печи №4 с 2011 года эксплуатировали только ДСПА-6.
"После закрытия мартена производство стали полностью будет сосредоточено в конвертерном цехе и останется на уровне около 5,5 млн тонн в год", — отмечают в АМКР.
Ранее стало известно, что Кабинет Министров Украины намерен создать Офис контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге, где расположен сталелитейный завод "АрселорМиттал Кривой Рог".
Летом 2019 года предприятие стало объектом пристального внимания новой украинской власти.
А в начале сентября 2019 года министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров Украины планирует вводить налоги на выбросы в окружающую среду.