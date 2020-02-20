АрселорМиттал Кривой Рог отказывается от устаревших технологий и закроет мартеновский цех

"АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) в марте 2020 года остановит работу двухванного сталеплавильного агрегата №6 (ДСПА-6) и закроет мартеновский цех. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В рамках масштабной программы модернизации компания поэтапно отказывается от устаревших технологий, обеспечивая обновление производственных мощностей с внедрением природоохранных проектов", — говорится в сообщении.

В компании уточняют, что в ближайшее время ДСПА-6 отключат от энергоснабжения и начнут демонтаж основного оборудования.

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Территорию цеха планируют использовать как склад огнеупоров предприятия.

После демонтажа мартеновской печи №4 с 2011 года эксплуатировали только ДСПА-6.

"После закрытия мартена производство стали полностью будет сосредоточено в конвертерном цехе и останется на уровне около 5,5 млн тонн в год", — отмечают в АМКР.

Ранее стало известно, что Кабинет Министров Украины намерен создать Офис контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге, где расположен сталелитейный завод "АрселорМиттал Кривой Рог".

Летом 2019 года предприятие стало объектом пристального внимания новой украинской власти.

А в начале сентября 2019 года министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров Украины планирует вводить налоги на выбросы в окружающую среду.