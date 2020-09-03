ЕБРР предоставит $81 млн на экомодернизацию "АрселорМиттал Кривой Рог"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит ООО "Кривой Рог промышленные газы" кредит в размере $81 млн на строительство установки разделения воздуха на комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

Такое решение принял совет директоров банка на заседании 2 сентября, о чем сообщается на сайте ЕБРР.

Известно, что ООО "Кривой Рог промышленные газы" — совместное предприятие американской Air Products and Chemicals, Inc и ArcelorMittal. Контрольный пакет акций принадлежит Air Products.

Предполагается, что компания направит деньги ЕБРР на строительство и дальнейшую эксплуатацию установки разделения воздуха в Кривом Роге. Последняя будет производить промышленные газы для "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как ожидается, модернизация позволит АМКР уменьшить потребление электроэнергии комбинатом и сократить выбросы СО2 более чем на 60 тысяч т в год.

Указано, что общая стоимость проекта — $100 млн.

Напомним, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу ArcelorMittal. Комбинат охватывает всю производственную цепочку — от добычи железной руды и производства кокса до изготовления готовой металлопродукции. Предприятие производит полуфабрикаты, а также сортовой и фасонный прокат.

С 2006 по 2019 год АМКР инвестировал в экологические проекты 6,8 млрд грн. За это время комбинат реконструировал 120 газоочистных установок. В 2019 году расходы на экологические мероприятия составили 562,9 млн грн.

Ранее сообщалось, что ЕБРР открыл кредитную линию размером в $35 млн для сети ОККО сроком на 7 лет.