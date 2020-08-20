ЕБРР и ОККО заключили кредитное соглашение на $35 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл кредитную линию размером в $35 млн для сети ОККО сроком на 7 лет.

Как сообщает пресс-служба ОККО, деньги будут использованы на финансирование капитальных расходов компании и обеспечение ее потребностей в оборотном капитале, что позволит ОККО развивать как уже начатые, так и новые проекты.

В частности, благодаря привлеченным средствам компания планирует расширить свою форвардную программу по обеспечению агропроизводителей Украины материально-техническими ресурсами: топливом, минеральными удобрениями, природным газом, финансами и другим.

Кроме того, часть кредитных поступлений будет направлена на улучшение логистической инфраструктуры, а также на усовершенствование автозаправочных комплексов.

"История сотрудничества нашей компании с ЕБРР насчитывает почти 20 лет. Благодаря финансовой поддержке ведущих международных институтов ОККО выросло из небольшого регионального предприятия в холдинг национального масштаба. Готовность ЕБРР продолжать это партнерство, инвестировать средства в проекты в Украине является важным позитивным сигналом не только для нас, но и для всего национального бизнеса", — прокомментировал подписание кредитного соглашения основатель OKKO Group Виталий Антонов.

Первые кредиты от ЕБРР сеть ОККО получила еще в 2002 — 2003 годах в рамках начатой банком программы поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Размеры этих займов были сравнительно незначительными (по $1,2-1,3 млн), но они позволили построить ряд современных автозаправочных комплексов в Киеве и на Западе Украины и закрепиться на этих рынках.

На сегодняшний день общий объем кредитного финансирования ОККО со стороны ЕБРР уже превысил $270 млн.

В 2009 году Европейский банк реконструкции и развития вошел в акционерный капитал ОККО, став миноритарным совладельцем компании.

Напомним, в июле финансовая корпорация (IFC), подразделение Группы Всемирного банка, открыла для сети ОККО кредитную линию в объеме $35 млн сроком на 7 лет.

OKKO Group — всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, сервисных и других услуг. На предприятиях OKKO Group во всех регионах Украины создано около 15 тысяч рабочих мест.