ОККО получила долгосрочный кредит 35 млн долларов от Международной финансовой корпорации

Международная финансовая корпорация (IFC), подразделение Группы Всемирного банка, открыла кредитную линию в объеме 35 миллионов долларов США сроком на 7 лет для сети АЗК ОККО.

Полученные деньги компания планирует направить в первую очередь на расширение программы обеспечения агропроизводителей топливом и удобрениями, а также на улучшение логистической инфраструктуры, модернизацию собственных нефтебаз и АЗК, сообщили в сети.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Финансирование от ведущих международных институтов, специализирующихся на устойчивом и эффективном развитии, как отдельных стран, так и целых отраслей экономики, позволило нашей компании вырасти из небольшого регионального предприятия в холдинг национальных масштабов. Сейчас, в это непростое карантинное время, привлечение инвестиций от международных партнеров, таких как МФК, увеличит нашу возможность поддерживать агросектор страны на 50 млн USD ежегодно", — прокомментировал основатель OKKO Group*, президент сети ОККО Виталий Антонов.

Засуха и остановка экономики из-за карантина несут в себе немалые риски для аграриев. Так, согласно прогнозам отраслевых экспертов и Минэкономики, в текущем году ожидается значительное уменьшение урожайности по сравнению с прошлым годом. В этих условиях поддержка аграрной отрасли должна стать одним из приоритетов социально ответственного бизнеса.

"Мы поддерживаем нашего давнего партнера "Концерн Галнафтогаз" и вместе создаем эффективную логистическую инфраструктуру для топлива и минеральных удобрений в Украине, а также способствуем выходу на передовые позиции в бизнесе скоростных зарядных станций в стране. Это обретает еще большее значение в контексте текущего экономического спада в Украине, вызванного пандемией", — сказал Джейсон Пеллмар, Региональный менеджер МФК в Украине, Беларуси и Молдове. — Аграрный компонент проекта также поможет компании расширить новый рынок в интересах мелких украинских фермеров и будет поощрять намного большее число украинских поставщиков принимать аграрные расписки, предлагаемые в рамках программы IFC".

В течение первых пяти месяцев этого года по программе обеспечения агропроизводителей ОККО было заключено договоров на 36% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По состоянию на конец 2019-го программа поддержки аграриев ОККО насчитывает три завершенных полноценных сезона. Каждый сезон количество заявок со стороны АПК росло примерно вдвое. В 2016 году начинали с 96 заявок, за прошлый сезон их было получено почти 400. Общая стоимость обработанных компанией ОККО запросов от аграриев за все время функционирования программы достигла 10,1 миллиарда гривен.

С каждым годом ОККО углубляет свое присутствие в аграрной сфере. Помимо обеспечения агросектора топливом, минеральными удобрениями, природным газом, компания также закупает масличные культуры, перерабатывает их на отечественных предприятиях, получая масло и шрот. Подавляющее большинство продукции идет на экспорт. Именно это дает возможность увеличить добавленную стоимость товаров, которые производятся в Украине, и получить валютные поступления для компании.

СПРАВКА

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает около 400 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

*OKKO Group — всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, сервисных и других услуг. На предприятиях OKKO Group во всех регионах Украины создано около 15 тысяч рабочих мест.

В своей деятельности OKKO Group четко ориентируется на самые высокие международные стандарты качества, сервиса, корпоративного управления и устойчивого развития.