Бизнес 1 час назад

ОККО получила долгосрочный кредит 35 млн долларов от Международной финансовой корпорации

Деньги будут направлены на расширение программы обеспечения агропроизводителей топливом и удобрениями, а также на улучшение логистической инфраструктуры, модернизацию собственных нефтебаз и АЗК

ОККО получила долгосрочный кредит 35 млн долларов от Международной финансовой корпорации ОККО получила долгосрочный кредит 35 млн долларов от Международной финансовой корпорации

Международная финансовая корпорация (IFC), подразделение Группы Всемирного банка, открыла кредитную линию в объеме 35 миллионов долларов США сроком на 7 лет для сети АЗК ОККО.

Полученные деньги компания планирует направить в первую очередь на расширение программы обеспечения агропроизводителей топливом и удобрениями, а также на улучшение логистической инфраструктуры, модернизацию собственных нефтебаз и АЗК, сообщили в сети. 

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"Финансирование от ведущих международных институтов, специализирующихся на устойчивом и эффективном развитии, как отдельных стран, так и целых отраслей экономики, позволило нашей компании вырасти из небольшого регионального предприятия в холдинг национальных масштабов. Сейчас, в это непростое карантинное время, привлечение инвестиций от международных партнеров, таких как МФК, увеличит нашу возможность поддерживать агросектор страны на 50 млн USD ежегодно", — прокомментировал основатель OKKO Group*, президент сети ОККО Виталий Антонов.

Засуха и остановка экономики из-за карантина несут в себе немалые риски для аграриев. Так, согласно прогнозам отраслевых экспертов и Минэкономики, в текущем году ожидается значительное уменьшение урожайности по сравнению с прошлым годом. В этих условиях поддержка аграрной отрасли должна стать одним из приоритетов социально ответственного бизнеса.

"Мы поддерживаем нашего давнего партнера "Концерн Галнафтогаз" и вместе создаем эффективную логистическую инфраструктуру для топлива и минеральных удобрений в Украине, а также способствуем выходу на передовые позиции в бизнесе скоростных зарядных станций в стране. Это обретает еще большее значение в контексте текущего экономического спада в Украине, вызванного пандемией", — сказал Джейсон Пеллмар, Региональный менеджер МФК в Украине, Беларуси и Молдове. — Аграрный компонент проекта также поможет компании расширить новый рынок в интересах мелких украинских фермеров и будет поощрять намного большее число украинских поставщиков принимать аграрные расписки, предлагаемые в рамках программы IFC".

В течение первых пяти месяцев этого года по программе обеспечения агропроизводителей ОККО было заключено договоров на 36% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По состоянию на конец 2019-го программа поддержки аграриев ОККО насчитывает три завершенных полноценных сезона. Каждый сезон количество заявок со стороны АПК росло примерно вдвое. В 2016 году начинали с 96 заявок, за прошлый сезон их было получено почти 400. Общая стоимость обработанных компанией ОККО запросов от аграриев за все время функционирования программы достигла 10,1 миллиарда гривен.

С каждым годом ОККО углубляет свое присутствие в аграрной сфере. Помимо обеспечения агросектора топливом, минеральными удобрениями, природным газом, компания также закупает масличные культуры, перерабатывает их на отечественных предприятиях, получая масло и шрот. Подавляющее большинство продукции идет на экспорт. Именно это дает возможность увеличить добавленную стоимость товаров, которые производятся в Украине, и получить валютные поступления для компании.

СПРАВКА

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает около 400 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

*OKKO Group — всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, сервисных и других услуг. На предприятиях OKKO Group во всех регионах Украины создано около 15 тысяч рабочих мест.

В своей деятельности OKKO Group четко ориентируется на самые высокие международные стандарты качества, сервиса, корпоративного управления и устойчивого развития.

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