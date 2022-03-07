"АрселорМіттал Кривий Ріг" заплатив 2,2 млрд грн податків, справу закрито — Венедіктова

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" сплатив до державного бюджету 2,245 мільярда гривень податків, несплату яких підприємству інкримінувала Служба безпеки України. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"2 мільярди 245 мільйонів 721 тисяча гривень. Стільки заплатив "АрселорМіталл Кривий Ріг" до бюджету України для того, щоб в результаті ці кошти були спрямовані на потреби військових. Донедавна прокурори виходили з того, що саме така сума була предметом розслідування в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків", — зазначила вона.

За словами генпрокурора, такого кримінального провадження тепер "більше немає", і в її офісі "раді, що всі сторони знайшли спільну мову" у той час, коли людям в Україні "слід навчитися у всьому знаходити спільну мову".

Нагадаємо, що найбільше гірничо-металургійне підприємство України звинувачували у ухиленні від сплати ренти у 2015-2019 роках. Зокрема, повідомлялося про обшуки СБУ на комбінаті у жовтні 2020 та лютому 2021 року. А у листопаді 2021 року СБУ провела обшук у будинку одного з топ-менеджерів "АрселорМіттал Кривий Ріг" у цій справі: фіндиректор отримав підозру у службовому підробленні та навмисному ухиленні від сплати податків.

4 січня за рішенням Шевченківського райсуду Києва були заблоковані всі рахунки металургійного гіганта, проте 20 січня він повідомив про розблокування рахунку для виплат зарплати та сплати податків.

Нагадаємо при цьому, що на початку лютого Держбюро розслідувань провело обшуки в Криворізькій міськраді в рамках розслідування можливої службової недбалості вже з боку міських чиновників, яка призвела до недоотримання держбюджетом майже 700 млн грн рентної плати за землю від АМКР.

Зазначимо і те, що 1 лютого СБУ та Бюро економічної безпеки провели обшуки на гірничо-збагачувальних комбінатах групи "Метінвест" у Кривому Розі, також через нібито заниження рентної плати за користування надрами.