ГБР снова обыскивает Криворожский горсовет: расследуют "неуплату аренды одним из предприятий" на 700 млн грн

Сотрудники Государственного бюро расследований 7 февраля проводят обыски в Криворожском городском совете и его исполнительном комитете. Как говорится в сообщении ГБР, следственные действия проходят по делу о служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн грн.

Установлено, что на 1 апреля 2021 года между горсоветом и одним из градообразующих предприятий было заключено 82 договора аренды земельных участков. При этом из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей чиновниками горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю, из-за чего предприятие не уплатило в бюджет почти 700 млн грн.

Предварительно это квалифицировано как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса). В ходе обыска следователи изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.

Фото: ГБР

Напомним, что это уже далеко не первый за последнее время обыск правоохранителями Криворожского горсовета. Так, в декабре ГБР провело обыски после выявления в результате масштабной ревизии нарушений на 27 млрд грн.

В начале ноября обыски в горсовете проводила Государственная фискальная служба, уличившая экс-чиновников в служебной халатности, неисполнении и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, а также в хищении денег с помощью фирм-подрядчиков. Речь шла о воровстве 200 млн грн на якобы ремонте дорог, который по факту не проводился.

В мае налоговики проводили обыски в Криворожском горсовете, расследуя тендеры на 1,7 млрд грн, на которых побеждали компании с признаками фиктивности.

Отметим также, что 1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски на горно-обогатительных комбинатах группы "Метинвест" в Кривом Роге из-за якобы занижения рентной платы за пользование недрами.

До этого с претензиями к себе по уплате обязательных платежей столкнулось крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог": СБУ расследует дело о занижении комбинатом рентных платежей за пользование недрами на Валявкинском и Новокриворожском месторождениях железных руд.

В частности, в ноябре спецслужба провела обыск в доме одного из топ-менеджеров "АрселорМиттал Кривой Рог" по этому делу. В итоге финансовый директор АМКР получил подозрение в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов.

4 января по решению Шевченковского райсуда Киева были заблокированы все счета металлургического гиганта, однако 20 января он сообщил о разблокировке счета для выплат зарплаты и уплаты налогов.