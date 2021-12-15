В Криворожском горсовете снова обыски: аудит выявил нарушений на 27 млрд грн (ФОТО)

Государственное бюро расследований сообщает, что провело обыски в Криворожском городском совете, Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и в офисе одной из компаний в рамках проверки фактов, изложенных в опубликованном накануне отчете Государственной аудиторской службы.

Как сообщают в ГАС, аудит Криворожской городской общины проводился ею с мая текущего года и выявил допущенные властями города нарушения на 27 млрд грн.

В рамках аудита проведено семь ревизий: бюджета города, исполкома горсовета в целом, его департамента финансов, департамента образования и науки, департамента развития инфраструктуры, управления здравоохранения, а также коммунального предприятия "Криворожтеплосеть".

По результатам проверки выполнения расходной части бюджета города, отдельных учреждений, предприятий и организаций были установлены нарушения, повлекшие потерю 3337,7 млн ​​грн.

Из этой суммы 188,5 млн грн ушло на строительные и ремонтные работы при отсутствии разрешительной документации и в нарушение государственных строительных норм, а 678,6 млн грн — на строительные и ремонтные работы, выполнение которых документально не подтверждено.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Вследствие закупки товаров, работ и услуг по завышенным ценам было потеряно 150,6 млн грн, из-за завышения стоимости выполненных работ и оказанных услуг — 53,7 млн грн, из-за завышения физических объемов работ — 17,7 млн грн, из-за неприменения и невзыскания с подрядчиков штрафов за некачественную работу и из-за несвоевременного выполнения работ — 264,8 млн грн.

По данным Госаудитслужбы, нарушение закона о теплоснабжении и порядка расчетов с поставщиками газа сделало невозможным проведение обязательных платежей и привело к неперечислению поставщикам газа на спецсчета, открытые теплогенерирующими организациями, 1422 млн грн, а также к уплате штрафов на 357,2 млн грн.

Кроме того, не было обеспечено получение и оприходование материалов на 26,3 млн грн, были взяты обязательства сверх предусмотренных объемов соответствующих бюджетных ассигнований на 165,4 млн грн, а также были покрыты расходы посторонних юрлиц на сумму 12,6 млн грн.

В свою очередь по результатам проверки выполнения доходной части бюджета Кривого Рога установлены нарушения, приведшие к недополучению доходов, безвозвратной потере средств, упущенных выгод и сокрытию дополнительных резервов на общую сумму 13 млрд грн.

Результаты мониторингов и проверок закупок засвидетельствовали нарушения на 1567 млн грн (75% от охваченных мониторингом и проверками процедур закупок).

Помимо этого, установлено нарушение земельного законодательства на общую сумму 1749,6 млн грн, выявлены факты самозахвата земельных участков юридическими и физическими лицами, использование их не по целевому назначению.

Как отмечают в ГАС, аудит выявил факты нарушения законодательства, из-за которых жители города были лишены возможности получать качественные социальные услуги.

Также установлены факты необеспечения соблюдения натуральных норм питания детей в детсадах, учеников в школах, больных в медучреждениях, а также невыполнения нормативов обеспеченности больниц медикаментами и мягким инвентарем на общую сумму 282,3 млн грн.

При формировании горбюджета в нарушение Бюджетного кодекса не были обеспечены в полном объеме потребности по выплате зарплат сотрудникам предприятий бюджетной сферы, указано, что им не хватило около 300 млн грн.

По данным аудита, несмотря на необеспеченность на уровне 600 млн грн расходов на зарплату и прочих защищенных расходов на учреждения бюджетной сферы, 1,5 млрд грн было направлено на поддержку КП, которые не соответствовали критериям получателей бюджетных средств, то есть были убыточными в последние два года.

Материалы аудита и ревизий были переданы в правоохранительные органы, в том числе и в ГБР, которое оперативно отреагировало на их получение.

Особое внимание бюро привлекло хищение миллиардных средств при ремонте дорог и строительстве инфраструктурных объектов в городе: в рамках этого дела устанавливается причастность к такой деятельности чиновников Криворожского горсовета и местных налоговиков.

"Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге, а если и проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, не соответствующие заявленной документации", — указывают правоохранители.

Чиновники, являвшиеся заказчиками работ, равно как и налоговики, в ходе проверок, как оказалось, на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения.

В ГБР отмечают, что ведут расследование по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Отметим также, что в начале ноября обыски в Криворожском горсовете проводила Государственная фискальная служба, уличившая экс-чиновников в служебной халатности, неисполнении и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, а также в хищении денег с помощью фирм-подрядчиков.

Тогда было сообщено о подозрении директору одного из подразделений исполкома горсовета и руководителю предприятия-подрядчика в воровстве 200 млн грн на якобы ремонте дорог, который по факту не проводился, и якобы снегоочистительных работах в период, когда никаких осадков в городе не было.

В мае налоговики проводили обыски в Криворожском горсовете, расследуя тендеры на 1,7 млрд грн, на которых побеждали компании с признаками фиктивности.