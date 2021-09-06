Власти Кривого Рога исключают связь массовых проверок в мэрии с гибелью Павлова

В мэрии Кривого Рога исключают, что результаты проверок деятельности городской власти контролирующими органами могли послужить причиной для вероятного самоубийства мэра города Константина Павлова.

Об этом заявил начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин, сообщает пресс-служба мэрии.

"В период с 2014 по 2019 год горсовет Кривого Рога пережил более 500 проверок, посланных Порошенко и Луценко. 2020-й был относительно спокойным. Весной 2021-го была дана команда "фас" против трех городов — Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла "зондер-команда" — около 100 человек из всех областей Украины и всех контролирующих органов, которые существуют", — отметил он.

Однако, по словам Кудина, особенно проверяющие активизировались уже после смерти Павлова, в последние три недели.

"Пока окончательных актов нет, мы видели только предварительные. Чуть позже мы публично прокомментируем каждую цифру. Сейчас могу только порекомендовать министру МВД и политтехнологам от власти не пытаться связать это со смертью Константина Павлова, ведь "зондер-командой" проводится проверка именно того периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром, и, соответственно, это не могло его касаться", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что следствие по делу о гибели Павлова склоняется к версии о его самоубийстве, и связал это с серьезными злоупотреблениями, выявленными перед этим в рамках аудита городского бюджета.

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15 августа Павлов был обнаружен застреленным в своем доме в селе Вольное Криворожского района. На опубликованных в интернете снимках с места происшествия видно, что погибший лежал на пороге дома при открытых дверях.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководителем городской организации которой был Павлов, заявили, что тот был "предательски убит", а убийство воспринимают как "очередной террористический акт против партии", осуществленный "палачами, действующими в интересах власти Зеленского".