Политика 1 час назад

Власти Кривого Рога исключают связь массовых проверок в мэрии с гибелью Павлова

"Зондер-командой" проводится проверка именно того периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром"

Мэрия Кривого Рога. Фото: Информатор Мэрия Кривого Рога. Фото: Информатор
Мэрия Кривого Рога. Фото: Информатор

В мэрии Кривого Рога исключают, что результаты проверок деятельности городской власти контролирующими органами могли послужить причиной для вероятного самоубийства мэра города Константина Павлова.

Об этом заявил начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин, сообщает пресс-служба мэрии.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"В период с 2014 по 2019 год горсовет Кривого Рога пережил более 500 проверок, посланных Порошенко и Луценко. 2020-й был относительно спокойным. Весной 2021-го была дана команда "фас" против трех городов — Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла "зондер-команда" — около 100 человек из всех областей Украины и всех контролирующих органов, которые существуют", — отметил он.

Однако, по словам Кудина, особенно проверяющие активизировались уже после смерти Павлова, в последние три недели.

"Пока окончательных актов нет, мы видели только предварительные. Чуть позже мы публично прокомментируем каждую цифру. Сейчас могу только порекомендовать министру МВД и политтехнологам от власти не пытаться связать это со смертью Константина Павлова, ведь "зондер-командой" проводится проверка именно того периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром, и, соответственно, это не могло его касаться", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что следствие по делу о гибели Павлова склоняется к версии о его самоубийстве, и связал это с серьезными злоупотреблениями, выявленными перед этим в рамках аудита городского бюджета.

Читайте также:
В Сети появились видео с моментом смерти мэра Кривого Рога

15 августа Павлов был обнаружен застреленным в своем доме в селе Вольное Криворожского района. На опубликованных в интернете снимках с места происшествия видно, что погибший лежал на пороге дома при открытых дверях.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководителем городской организации которой был Павлов, заявили, что тот был "предательски убит", а убийство воспринимают как "очередной террористический акт против партии", осуществленный "палачами, действующими в интересах власти Зеленского".

Павлов стал мэром Кривого Рога на выборах 2020 года необычным образом: в первом туре он занял третье место с 9,15% голосов, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу и кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Шевчику. Однако Вилкул после этого объявил, что снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу Павлова. В итоге во втором туре участвовали кандидаты, занявшие второе и третье места, и Павлов победил, набрав почти 57% голосов.

Вилкул же, избранный депутатом горсовета от своей партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива", после гибели преемника, несмотря на прежние заявления, снова возглавил город в статусе секретаря горсовета, исполняющего обязанности городского головы. Новые выборы мэра пока не назначались.

По поводу причин смерти Павлова в днепропетровской полиции ранее заявляли о возможном доведении его до самоубийства. В целом правоохранители рассматривают три версии произошедшего: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За два месяца проверок в Украине нашли уже 8,5 тысячи неоформленных работников
За два месяца проверок в Украине нашли уже 8,5 тысячи неоформленных работников
Гибель мэра Кривого Рога: МВД склоняется к версии о самоубийстве из-за аудита горбюджета
Гибель мэра Кривого Рога: МВД склоняется к версии о самоубийстве из-за аудита горбюджета
Преемник Авакова выступил против легализации короткоствола
Преемник Авакова выступил против легализации короткоствола
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Tesla решила выпустить на рынок бюджетный электрокар

  3. Гибель мэра Кривого Рога: МВД склоняется к версии о самоубийстве из-за аудита горбюджета

  4. Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повысят пенсии — Шмыгаль

  5. Под Киевом на сахарном заводе прогремел взрыв (ФОТО)

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...