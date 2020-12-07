Почему на самом деле кандидат от Зеленского не смог победить на выборах в Кривом Роге

Результаты второго тура выборов в Кривом Роге поставили власть в трудное положение. "Криворожская битва", не смотря на все усилия Банковой и президента Зеленского лично, была оглушительно проиграна идеологическим конкурентам из блока Вилкула и ОПЗЖ. Кандидат от пророссийской партии Константин Павлов в первом туре набрал значительно меньше голосов, чем Дмитрий Шевчик от "Слуги Народа", но в итоге оказался победителем во втором туре. Почему так случилось? Разбираем кейс и удивляемся, как же бездарно партия власти подбирает кадры и союзников.

В первом туре выборов городского головы Кривого Рога уверенно победил действующий мэр города 71-летний Юрий Вилкул, который получил 44,96% голосов. Но вскоре он объявил о том, что снимается с выборов, объяснив свое решение "состоянием здоровья". К тому моменту Вилкул занимал пост мэра уже 10 лет.

Такой ход всех застал врасплох, и после непродолжительного периода юридических дискуссий о том, кто же имеет право на участие во втором туре (мнения по этому поводу разошлись), было решено перенести второй тур выборов в 22 ноября на 6 декабря.

Во второй тур в итоге вышли "слуга народа" Шевчик и Павлов из ОПЗЖ. Сам мэр Кривого Рога в своем обращении поддержал кандидатуру Павлова и призвал голосовать именно за него. В первом туре, который состоялся 25 октября, за Шевчика и Павлова проголосовали 25,94%и 9,15% избирателей соответственно. Разрыв значительный, поэтому казалось, что даже поддержка нынешнего городского головы не даст кандидату от ОПЗЖ шансов на выигрыш.

Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с предвыборной гонки

Напомним, Юрий Вилкул — отец еще одного известного политика Александра Вилкула, который трижды был народным депутатом от Партии Регионов и Оппозиционного блока. Политическая карьера Вилкула-младшего пошла на закат, сейчас он будет довольствоваться лишь местом в областном совете Днепропетровщины, куда прошла его политическая сила Блок Вилкула. Интересно, что именно этот факт сыграл одну из ключевых ролей в неожиданном результате мэрских выборов в Кривом Роге, но обо всем по порядку.

"Слуга Народа" Дмитрий Шевчик является генеральным директором "Центрального горно-обогатительного комбината", который входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова. И здесь интересы Зеленского и Ахметова сошлись.

По данным источников, близких к Офису Президента, Зеленский был серьезно "заряжен" на победу кандидата от "Слуги Народа". "Выиграть в родном городе — это личное для него. Именно поэтому президент включился в ситуацию. Во-первых, была достигнута договоренность с Ахметовым о том, что Вилкул-младший уговаривает Вилкула-старшего снять свою кандидатуру, а Ахметов включает медиа-поддержку для Шевчика. Поездка к родителям (то самое фото на кухне, которое стало вирусным в интернете) была спланирована так, чтобы успеть поддержать своим авторитетом кандидата от "Слуги Народа". Зеленский сделал все возможное и действительно мысли не допускал, что Шевчик проиграет", — утверждает собеседник.

За несколько дней до выборов Зеленский даже записал видео-обращение, в котором призвал жителей своего родного города прийти на выборы. Агитировать напрямую было бы уже чересчур, но глава государства намекнул, что за кого голосовать криворожане "и сами знают".

Впрочем, Зеленского все равно обвинили в использовании админресурса и предвыборной агитации. В частности, такое заявление опубликовал Комитет избирателей Украины.

"Во время рабочей поездки в Кривой Рог с участием Владимира Зеленского проводилось обсуждение экологической ситуации в Кривом Роге и перспектив развития города. В нем участвовал лишь один из кандидатов в мэры — "слуга народа" Дмитрий Шевчик. Тогда президент прямо заявил: "Откровенно желаю вам победы. Сейчас посмотрим вашу презентацию. Может, с вашей победой нам удастся, чтобы выздоровел город", — сказал тогда он.

Избирательный процесс на месте курировали влиятельные в регионе "слуги народа" Юрий Кисель и Юрий "Юзик" Корявченков. Учитывая хороший результат в первом туре и поддержку Рината Ахметова, Зеленский вполне мог рассчитывать на победу своего представителя в родном городе. Поэтому победа кандидата ОПЗЖ вызвала на Банковой настоящий скандал, граничащий с истерикой. И теперь там судорожно ищут виновных в поражении. Павлов уверенно обошел Шевчика, и хотя окончательных результатов еще нет, экзит-поллы свидетельствуют, что кандидат от "Слуги Народа" пролетает.

Константин Павлов — кандидат в мэры Кривого Рога от ОПЗЖ

Впрочем, где искать виновных вполне понятно человеку, который разбирается в политических раскладах региона. Показательно, что все имена, фигурирующие в "избирательном кидке" президента — это или люди из его команды, или союзники, а точнее те, кто раньше ими был.

Кто "прокинул" Президента?

Как отмечают источники на Банковой, имя главного бенефициара проигрыша кандидата от "Слуги Народа" главе государства уже подсказали. Это якобы глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, близкий к Игорю Коломойскому.

Святославу Олейнику нужно остаться на должности главы облсовета

Во-первых, Коломойскому совершенно не нравилась идея получить во втором по величине городе Днепропетровщины мэра от Рината Ахметова, с которым у них давняя вражда.

Во-вторых, у Святослава Олейника были свои причины влезть в ситуацию. Дело в том, что ему кровь из носу нужно остаться на должности главы облсовета и в новом созыве. Партия "За майбутне", на которую рассчитывал Олейник, на выборах провалилась и в облсовет не попала.

За "Слуг Народа" проголосовали 22,92% избирателей (30 мандатов), за "ОПЗЖ" — 20,31% (27 депутатов), за "Пропозицію" — 12,62% (17 мандатов). "Блок Вилкула" набрал 11,82% (16 мест), "Европейская солидарность" — 9,06% (13 депутатов), "Гражданская сила" — 5,95% (9 мандатов), а "Батьківщина" — 5,12% (8 представителей). Если отмести всех идеологических оппонентов, судьба коалиции в облсовете напрямую зависит от голосов ОПЗЖ и Блока Вилкула. Именно поэтому Олейник предложил свою действенную помощь на выборах в Кривом Роге в первом туре Вилкулу-старшему, а во втором — ОПЗЖ. Вилкул-младший же здесь сыграл в двойную игру — с одной стороны помог снять с выборов своего папу в интересах Зеленского, с другой стороны негласно заключил политический союз с Олейником. И тот факт, что Юрий Вилкул призвал голосовать за Павлова из ОПЗЖ, еще раз подтверждает эту версию.

Конечно же, статус главы облсовета обязывал Святослава Олейника поддержать провластного кандидата, но на самом деле все свое влияние он включил на поддержку его конкурента. В таких действиях главы облсовета присутствует, хоть и лицемерная, но вполне понятная логика. Поскольку все бизнес-интересы Олейника завязаны на подрядах, тендерах от государства и, конечно же, бюджетных деньгах (а в последнее время он накопил еще и немало долгов), то сохранение своей должности для него стало вопросом жизни и смерти. Вот он и сделал выбор не в пользу Президента. Учитывая что, к Святославу Олейнику огромный интерес испытывают НАБУ и ГФС, потеря влияния в регионе может и вовсе бесславно закончить его политическую карьеру.

Источники в областном совете Днепропетровщины утверждают, что Олейник "включился" в выборы в Кривом Роге, что называется, по-настоящему. Во-первых, договорился с Кисилем и Корявченковым, чтобы они не развивали бурную деятельность на выборах и, по сути, слили избирательную кампанию.

Собственно так и произошло. Показательным стал тот факт, что Юрий Кисель, которого президент лично назначил ответственным за выборы в Днепропетровской области, вместо того, чтобы контролировать работу штаба на местах, уехал вместе со "слугой народа" Радуцким…на рыбалку в ОАЭ. "Кисель ещё летом продал всю область Святославу Олейнику и его партнёру Нарику ( бизнесмену Александру Петровскому, известному как Нарик — ред), и в принципе не занимался выборами. Именно поэтому в списке "Слуги Народа" в горсовет Днепра все люди Нарика, а не Киселя", — отмечает источник в Днепроблсовете.

Во-вторых, Олейник лично дал распоряжение сгонять бюджетников на избирательные участки с твердой установкой "голосовать за Павлова". В этом ему помог еще один партнер, тоже из команды президента, губернатор области Александр Бондаренко. Да, тот самый губернатор, которому до сих пор вспоминают работу модели в рекламе нижнего белья и актера в русском телешоу "Давай поженимся". За последний год Олейник полностью подчинил себе Бондаренко и теперь тот активно участвует во всех его бизнес-схемах, завязанных в основном на деньгах из бюджета. И хоть Александр Бондаренко не обладает хоть какой-либо субъектностью в области, все же админресурс по вертикали ОГА он включить вполне в состоянии. То есть фактически направил работу президентской вертикали против кандидата от провластной партии. "Все областные больницы, санатории, школы, ДЮСШ и т.д. получили от Бондаренко команду голосовать во втором туре за Павлова", — говорят источники в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, Олейник помог с избирательными комиссиями. Все представители от партии "За майбутне" были отданы в пользование кандидату от ОПЗЖ.

Такая активность главы Днепропетровского облсовета Олейника, зависимого от него главы ОГА Бондаренко, и наоборот — откровенная пассивность кураторов от "Слуги Народа" Юрия Киселя и Юрия Корявченкова в итоге привели к провалу ставленника Зеленского в родном городе. Безусловно, это громкая пощечина главе государства, и, судя по инсайдам из ОП, Зеленский не намерен оставлять эту ситуацию без реакции. Президент, по сути, стал жертвой более опытных в кулуарных интригах политиков и предателей из своей команды. Чему его научит это поражение? Как минимум, должно научить тщательнее выбирать себе союзников и приближенных.