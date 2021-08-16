В Сети появились видео с моментом смерти мэра Кривого Рога

В интернете распространили видео с камер наблюдения, снятые перед смертью и непосредственно в момент смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова в его же доме.

На опубликованных кадрах Павлов находится один, ходит по дому с карабином в руках, с кем-то общается по телефону, а также несколько минут стоит перед, вероятно, входной дверью, после чего садится там же.

В свою очередь вторая, наружная камера, направленная на вход в дом, запечатлела вероятный момент выстрела в Павлова, спугнувшего сидевшую на крыльце кошку. При этом самого Павлова сначала в кадре нет, он появляется, выползая за линию двери лишь спустя около 12 секунд — в этот же момент резко убегает из поля зрения и кошка.

В последующие около 20 секунд мэр еще двигается, оставаясь в итоге в положении наполовину вывалившегося из-за линии двери.

В свою очередь издание "Страна.ua" приводит комментарий источника в полиции, где отсмотрели все имеющиеся видео с камер наблюдения.

"Сняли видео с камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьем, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери", — заявил тот.

Судя с его слов, результаты экспертиз свидетельствуют, что выстрел в себя совершил сам Павлов, и произошло это рано утром 15 августа (но не вечером 14 августа, как значится на видео с камер).

"На курке его палец, смывы, пороховые газы, баллистика. Сосед услышал выстрел в 6:37 утра. Экспертиза показывает, что смерть наступила где-то в это же время", — заявил источник "Страны.ua".

Напомним, накануне Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома.

Павлов ранее был депутатом Верховной Рады от Партии регионов (в 8-м созыве, 2012-2014) и "Оппозиционного блока" (в 9-м созыве, 2014-2019).

Баллотировался в мэры Кривого Рога от "Оппозиционной платформы — За жизнь" на выборах в октябре 2020 года, однако в первом туре занял третье место с 9,15% голосов, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу и кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Шевчику. Однако Вилкул после этого объявил, что снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу Павлова. Во втором туре Павлов победил, набрав почти 57% голосов.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!