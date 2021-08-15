Мэр Кривого Рога Константин Павлов убит в своем доме

Мэра Кривого Рога Константина Павлова убили в собственном доме.

Об этом заявил народный депутат от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович в Facebook.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов", — написал нардеп.

Как пишет издание "Страна", тело чиновника нашли на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом (Днепропетровская область).

При этом рядом с телом Павлова находился автомат Калашникова.

Позже нардеп Рабинович опубликовал фото убитого мэра Константина Павлова.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой — в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера — он был веселый, рассказывал о своих планах", — отметил депутат.

По словам Рабиновича, после смерти Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

Пресс-секретарь полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон в комментарии hromadske подтвердила факт смерти городского головы.

"Да, я подтверждаю, что это он. Рядом было найдено ружье. Сейчас на месте продолжаются следственные действия. Планируется открытие дела по статье 115 УК (умышленное убийство)", — отметила она.

В то же время все детали инцидента правоохранители обещают сообщить позже.

Известно, что Константину Павлову было 48 лет. Он имел высшее экономическое образование, дипломы менеджера организаций и электрослесаря. Работал на криворожских предприятиях "Кривбасконсалтинг", "Южный ГОК", Криворожском суриковом заводе.

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С 2005 года Павлов был депутатом от "Партии регионов". С 2006 до 2012 года работал первым заместителем городского головы Кривого Рога (Юрия Любоненко и Юрия Вилкула). С 2012 года стал народным депутатом Украины 7-го созыва от "Партии регионов". В 2014 году голосовал за "диктаторские законы".

На местных выборах 2020 года баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", не прошел, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу, но впоследствии последний объявил, что снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу Павлова.

Во втором туре выборов 6 декабря конкурировал с кандидатом от "Слуги Народа" Дмитрием Шевчиком и выиграл выборы, набрав 56,97% голосов.

При этом во время выборов мэра Кривого Рога кандидат от пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Павлов в первом туре набрал значительно меньше голосов, чем Дмитрий Шевчик от "Слуги Народа", но в итоге оказался победителем во втором туре. Delo.ua в своем материале подробно разбирало, почему так произошло.