Кривой Рог снова возглавил Юрий Вилкул

Депутаты Криворожского городского совета избрали новым секретарем горсовета и исполняющим обязанности его председателя Юрия Вилкула ("Блок Вилкула "Украинская перспектива"), ранее уже возглавлявшего город в течение 10 лет.

Как сообщает "Первый криворожский", перед этим секретарь горсовета Александр Котляр отказался от должности, и 33 депутата одобрили это решение (всего в горсовете 54 депутата).

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Затем 32 голосами "за" новым секретарем был избран Вилкул, после чего заседание покинули депутаты из фракции "Слуга народа". В итоге также 32 голосами депутатов от "Блока Вилкула "Украинская перспектива" и "Оппозиционной платформы — За жизнь" на Вилкула возложили обязанности мэра.

Напомним, что Вилкул был мэром Кривого Рога в 2010-2020 годах, в том числе переизбирался на внеочередных выборах в 2016 году. На выборах 2020 года также баллотировался, однако, набрав в первом туре 44% голосов, неожиданно отказался от дальнейшей борьбы во втором туре, сославшись на состояние здоровья, не позволяющее уже активно этим заниматься.

Вилкул поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, занявшего третье место и набравшего лишь 9,15% голосов. В итоге второй тур состоялся между Павловым и кандидатом от "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком, и Павлов победил, набрав почти 57% голосов.

15 августа 2021 года Павлов был найден застреленным на пороге собственного дома в селе Вольное. Сам Вилкул заявлял, что однозначно не верит в самоубийство своего преемника, однако после этого в Сети появились видеозаписи, по крайней мере, ставящие под сомнение версию о его убийстве. В полиции заявили, что Павлова могли до самоубийства довести. Новые же выборы мэра в городе пока не назначались.