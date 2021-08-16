Полиция допускает доведение мэра Кривого Рога до самоубийства

Следователи полиции анализируют записи камер видеонаблюдения с места гибели мэра Кривого Рога и бывшего депутата Верховной Рады Константина Павлова, при этом не исключается и версия доведения его до самоубийства.
Об этом рассказал на брифинге начальник Главного управления полиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, передает "Интерфакс-Украина".
"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения... Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", — сказал Щадило на брифинге в понедельник.
Как отмечают правоохранители, на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
Щадило напомнил, что рассматривается три версии произошедшего: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.
"Не исключается и версия доведения до самоубийства, любая версия будет проверяться", — добавил он.
Также начальник полиции Днепропетровской области заявил, что ему неизвестно, как записи с видеокамер попали в интернет. По его словам, "сегодня с этой информацией работают специалисты".
Отвечая на вопрос о том, известно ли следствию что-либо об угрозах, которые могли поступать в адрес мэра, он сообщил, что с женой мэра работают следователи, но в настоящее время ему не известно о каких-либо угрозах.
В свою очередь, его заместитель Олег Слипчук добавил, что в полиции не хотят комментировать видео, появившееся в соцсетях, из тех соображений, что правоохранителям "не понятно, как оно туда попало".
"Сейчас это видео пересматривается. И любые сведения — до носков или их отсутствия — дадим вам позже", — добавил замначальника областного главка.
Напомним, что 15 августа Павлов был обнаружен застреленным в своем доме в селе Вольное. На опубликованных в интернете снимках с места происшествия видно, что погибший лежит на пороге дома при открытых дверях.
В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководителем городской организации которой был Павлов, заявили, что тот был "предательски убит".
"ОПЗЖ воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности. Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ", — заявили в политсиле.
Там считают, что именно действующая власть является главным выгодополучателем этого преступления, а также напоминает о скандальном высказывании нардепа Никиты Потураева о том, что "эпоха бедности закончится, когда восставший народ вытянет эту фракцию [ОПЗЖ] и расстреляет, но к сожалению, мы демократическая страна".
"Это готовилось сознательно, в частности, когда народный депутат от "Слуги народа" Потураев с трибуны Верховной Рады призывал "расстреливать ОПЗЖ". Партия ожидает, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид и еще раз подчеркивает: Константин Павлов был молодым, здоровым, оптимистичным человеком", — уверяют в ОПЗЖ.
Отметим, что Павлов стал мэром Кривого Рога на выборах 2020 года необычным образом: в первом туре он занял третье место с 9,15% голосов, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу и кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Шевчику. Однако Вилкул после этого объявил, что снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу Павлова. В итоге во втором туре участвовали кандидаты, набравшие второе и третье место, и Павлов победил, набрав почти 57% голосов.