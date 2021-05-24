Общество 20 минут назад

Налоговики проводят обыски в Криворожском горсовете (ФОТО)

Чиновники горсовета заключили с фиктивными фирмами договоров на 1,7 млрд грн

Фото: пресс-центр ГФС Фото: пресс-центр ГФС
Фото: пресс-центр ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.

Как сообщает пресс-центр ГФС, в течение 2018- 2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключен договор с отдельными фирмами по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1,7 млрд грн.

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При этом поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг документально отражены с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

В течение длительного периода реквизиты, документы и печати этих предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами для уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас сотрудники ГФС продолжают обыски для обнаружения и изъятия документов по оформлению закупок, черновых записей о деятельности по указанной схеме уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных денег.

Напомним, сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры провели обыски на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

Должностные лица коммунального предприятия и одной из частных компаний были уличены в хищении бюджетных денег.

Правоохранители также выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана", а также провели обыски в департаментах КГГА по вопросам госархстройконтроля и по вопросам регистрации по делу о строительстве офисного здания в охранной зоне Киево-Печерской лавры.

 

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