Рента на недра: зачем СБУ и БЭБ обыскивали ГОКи "Метинвеста" и кому еще грозит внимание органов

Вслед за "АрселорМиттал Кривой Рог" Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и прокуратура пришли с обысками на горно-обогатительные комбинаты "Метинвеста" (принадлежит Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому). Причина — якобы уклонение от уплаты ренты за недра, которая сейчас является основой для будущего "экономического паспорта" президента. В чем заключается суть налогового спора, что говорят стороны и какова предыстория данного вопроса — в материале Delo.ua.

Вечером 1 февраля группа "Метинвест" официально заявила о том, что сотрудники СБУ и БЭБ в сопровождении прокуратуры проводят обыски на ГОКах в Кривом Роге Днепропетровской области — Северном, Центральном и Ингулецком.

"Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес-группы со стороны силовых структур. Действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями. Обыски проводятся неправомерно... В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса", — говорится в сообщении.

В "Метинвесте" заявили, что в ходе обысков изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, а хозяйственная деятельность комбинатов частично парализована.

"Группа "Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, что является прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. "Метинвест" поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы "неправильно рассчитанных налоговых отчислений", что вредит бизнес-партнерству компании и Украине в целом", — сказано в сообщении.

Однако на следующий день в "Метинвест заявили, что обыски проводились с грубыми нарушениями и пригрозили пойти в суд.

"На предприятиях Группы были проведены обыски, совершенные с существенными нарушениями законодательства. В частности, обыски были проведены на основании "дефектного" определения суда, в котором не был указан срок его действия, что прямо противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обыски были проведены частично в помещениях и по адресам, которые не были указаны в судебных решениях. Правоохранительными органами блокировалась видеофиксация следственных действий со стороны адвокатов компании. Указанные действия правоохранительных органов противоречат требованиям законодательства Украины и будут обжалованы в судебном порядке.

Поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля и вероятно свидетельствует о том, что настоящей целью организованных обысков было не обнаружение вещей или документов, связанных с расследованием, а исключительно устрашение и притеснение бизнеса" — заявили в "Метинвесте".

В БЭБ заявили: обыски проводят в компаниях, которые занижали рентную плату за пользование недрами в период 2018-2020 годов. Согласно сообщению ведомства, возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 212 УК по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами предприятий. Данные факты, объясняют в Бюро, подтверждаются выводами аналитических исследований, которые провела Государственная налоговая служба.

Процессуально следствием руководит Офис генпрокурора, также привлечены специалисты Национальной академии наук Украины, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз и геодезисты.

Руда или концентрат?

Впрочем, "Метинвест" не первое предприятие, куда пришли с вопросом об уклонении от налогов в период 2018-2020 годов. Ранее подобные проблемы возникли у одного из крупнейших иностранных инвесторов — "АрселорМиттал Кривой Рог", который входит в группу индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

В начале 2022 года Шевченковский суд Киева после обращения Офиса генпрокурора заблокировал счета предприятия , с которых платили зарплату сотрудникам, затем отменил запрет . Другие ранее арестованные счета остаются заблокированными.

Суть спора между горнодобытчиками и фискалами в том, что является предметом рентного налогообложения — руда или железорудный концентрат? И с чего конкретно в данном случае платить налоги — с затрат на добычу руды или с затрат на производство концентрата? Ведь себестоимость процессов при этом отличается.

Налоговый кодекс позволяет трактовать две нормы двояко.

ГОКи платят ренту со своей хоздеятельности.

Согласно подпункту 14.1.37 Налогового кодекса Украины, хозяйственная деятельность горнодобывающего предприятия — это деятельность, которая охватывает процессы добычи и первичной переработки полезных ископаемых.

Согласно действующему на момент 2018-2020 годов законодательству, первичная обработка минерального сырья — это вид операций, включающих обогащение физико-химическими методами без изменения минеральных форм ископаемых, агрегатно-фазового состояния, кристаллохимической структуры.

И вот тут возникает вопрос: с чего платить ренту — с руды или с концентрата?

Налоговики уверены, что с концентрата. Чтобы обосновать это, в судебном споре с "АМКР" представители ГФС ссылались на письмо Национального технического университета "Днепровская политехника", в котором было указано, что на этапах превращения руды в концентрат минеральная форма, агрегатное состояние и кристаллохимическая структура не меняются, а сам продукт может быть взят на учет как "железорудное сырье". Офис генпрокурора свою деятельность обосновывал "выводами комплексной судебной экспертизы по исследованию материалов, веществ и изделий и экономической экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса" Министерства юстиции Украины, к проведению которой привлекались специалисты Института геохимии, минералогии и рудообразования им. М. П. Семененко НАН Украины, а также выводами комплексной судебной экспертизы материалов, веществ и экономической экспертизы КНИИСЕ Министерства юстиции Украины".

Позиция отрасли в данном случае противоположна.

"Наша позиция в том, что объект налогообложения — это добытая железная руда. Позиция налоговиков — что это концентрат", — говорит заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев.

Различия между рудой и концентратом представители горно-металлургического комплекса объясняют с помощью двух метафор. Первая метафора — это помидоры и томатный сок. Помидоры в данном случае — это руда: они являются товарным продуктом, а для того, чтобы их "добыть", необходимо понести определенные затраты. Томатный сок, в свою очередь, уже является концентратом, то есть продуктом более глубокой переработки. Андрей Левицкий, технический директор горного департамента "АМКР", объясняет: такого продукта, как руда, в природе не существует. Она уже является продуктом первичной обработки, поскольку прежде, чем достичь товарного вида (куски размером менее 20 мм), проходит сам процесс извлечения из недр, а затем четыре стадии дробления.

Далее идет глубокое обогащение ввиду того, что сама руда, которую добывает "АМКР", достаточно бедная: общее содержание железа в ней 34%, магнетита — 25%. Для этого "камешки" измельчают в пыль. "Представьте себе булочку с изюмом. Чтобы достать оттуда изюм, надо раскрошить всю булочку", — говорит Левицкий. Далее — магнитная сепарация, гидроциклоны, дешламаторы. В общем, огромный цикл обработки, результатом которой становится, собственно, концентрат — черный порошок с 65% железа. В результате получается даже два продукта: концентрат и "хвост" с 15%-ным содержанием ценного вещества, который также можно использовать, скажем, в качестве строительного сырья.

Результат расхождения позиций ГФС и "АМКР" достаточно значительный: фискальные органы насчитали расхождение между уплаченной рентой на руду и рассчитанной рентой на концентрат на сумму 2,2 млрд грн.

"АМКР" участвует в административном споре и нескольких уголовных производствах, в частности, 17 ноября Генпрокуратура и СБУ возбудили уголовное дело против финансового директора компании Сергея Пличко по тому же подозрению в уклонении от налогов. За него сначала попросили залог в 2,2 млрд грн (точная сумма недоуплаченных, по мнению ГФС, налогов), впоследствии сумма снизилась до 20 млн грн, которые уже внесены.

В случае "Метинвеста" БЭБ также сразу заявило о четырех подозреваемых.

Соответственно, как показывает предыдущая практика, вскоре могут пройти обыски и у этих лиц, а если такое случится, Delo.ua будет пристально следить за суммами залогов, которые потребует прокуратура.

Суды пока на стороне бизнеса

Следует отметить, что позиция "АМКР" в данном вопросе — платить ренту именно исходя из объема руды — не уникальна: благодаря возможности двойственной трактовки украинского налогового законодательства до 2022 года (после принятия закона 5600 ситуация с начислениями изменилась), ренту с руды платит вся отрасль. В этом вопросе криворожан поддерживает и Федерация металлургов, и "Укрметаллургпром".

"Вопрос ренты обсуждался многократно. При подготовке законопроектов 1210, 5600 поднимался вопрос, что является базой налогообложения, — говорит глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. — Тогда смотрели на сложившуюся практику, которая показывает, что базой налогообложения является руда. Это как сравнивать налогообложение на добычу нефти и производство бензина. По сути, такая же база налогообложения применяется, например, к марганцевой руде, однако претензии возникли именно к железорудным активам. Это плохой сигнал для всех, и "Арселор" сразу об этом говорил. Бизнес шокирован, это переход границ и красных линий: учитывая избирательность украинского правосудия, прийти могут к кому угодно".

Что говорят органы следствия

При этом, как рассказали Delo.ua источники в рынке, существует еще ряд компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых и которые столкнулись с заинтересованностью со стороны правоохранительных органов по вопросу уплаты ренты.

"В феврале и марте ряд компаний должны прийти по вызовам в Бюро экономической безопасности. Это добывающие компании, которые платят большие налоги в госбюджет, и речь идет о бизнесах как с отечественными, так и с иностранными инвестициями", — сказали нам, при этом уточнив, что речь идет, как минимум, о "более чем пяти компаниях, которые входят в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны".

В Бюро экономической безопасности говорят, что таких предприятий четыре, однако список может расшириться.

"Органами прокуратуры поручено Бюро экономической безопасности досудебное расследование по одному из уголовных производств, которое возбуждено по фактам умышленного уклонения от оплаты налогов должностными лицами четырех предприятий. Следственные действия проводятся на предприятиях, которые во время осуществления хозяйственной деятельности по добыче и переработке полезных ископаемых занижали рентную плату за пользование недрами", — сообщили в пресс-службе БЭБ в ответ на запрос Delo.ua, уточнив, что в своих выводах они опираются на аналитические исследования, проведенные Государственной налоговой службой."На основании постановления суда детективы БЭБ провели обыски в административных зданиях компаний. Осуществлен осмотр месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых. Проводятся экспертизы".

Сейчас аналитики Бюро обрабатывают документальную базу, в том числе аналитические исследования финансово-хозяйственной деятельности, на предмет наличия признаков уклонения от налогов и "оценивают возможные риски в отрасли в целом".

"Объектами проверок по данному поводу могут стать любые предприятия, если будут установлены факты нарушения", — говорят в БЭБ.

В целом же ведомство заявляет, что руководствуется в своих действиях в первую очередь аналитикой, а соответствующие выводы аналитических исследований налоговой говорят о том, что требования налогового законодательства нарушены.

"С целью получения дополнительной доказательной базы (в том числе первичных документов), объяснений должностных лиц и определения окончательной суммы убытков, проводятся следственные действия", — объяснили в Бюро, отметив, что дальше все материалы передаются судебным экспертам.

Delo.ua опросило ряд крупных горнодобытчиков и выяснило, что несколько горно-обогатительных комбинатов готовятся к судебным искам против фискальных органов по вопросу начисления ренты в период 2018-2020 годов.

Таким образом, вопрос снова отправится в суды, где уже существует устойчивая практика. На этот раз дело может дойти до международного арбитража — во всяком случае, в "АМКР" прямо заявляют, что они готовы к этому.

Судебная практика, сложившаяся в Украине, действительно на стороне бизнеса: еще 4 ноября 2021 года позитивное решение по ренте получил от Днепровского окружного административного суда сам "АМКР" по собственному иску к ГФС, а в 2016 году аналогичные иски к налоговикам подавали другие горнодобытчики: ПАО "Северный горно-обогатительный комбинат", ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", ООО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат". Все они были удовлетворены высшими инстанциями. Все это с подробностями можно прочесть в предыдущем материале Delo.ua.

Следует также отметить, что новопринятый закон 5600 предварительно урегулировал вопрос с рентой. Новым индикатором ренты стала стоимость руды на китайском рынке по индексу IODEX 62% FE CFR China ценового агентства Platts. Так, при цене выше $200 за тонну ставка ренты составит 10%, при стоимости $100-200 за тонну — 5%. Если цена за тонну руды опустится ниже $100, используется самая низкая рентная ставка — 3%.

По мнению горнодобытчиков, исходя из законодательства на сегодня товарной продукцией будет считаться именно концентрат, что косвенно доказывает обоснованность претензий бизнеса к государству: ранее этот вопрос все же был не урегулирован до конца. Впрочем, тут могут быть нюансы: эксперты объясняют, что для начала необходимо "прожить" новую норму, мол, сначала должна появиться налоговая практика, затем судебная, что может фактически изменить понимание новой нормы, прописанное в законе.

Продолжение вражды или послание миру?

Как в истории с "АрселорМиттал Кривой Рог", так и в случае "Метинвеста" есть "личные" мотивы. Еще в 2019 году Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог жестко раскритиковал "АМКР" за недостаточные усилия в борьбе с выбросами, после чего появилось производство по "экоциду", а затем и налоговый спор. Отношения между президентом Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым также напряжены уже давно.

Еще 26 января генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что лично вошла в прокурорские группы по двум уголовным производствам, в которых фигурирует бизнес Рината Ахметова. Всего таких производств в аудите Офиса генпрокурора 200.

Ранее, 26 ноября, во время пресс-марафона Владимир Зеленский заявил, что у него есть доказательства госпереворота, которое готовит окружение самого богатого человека Украины. Сам Ринат Ахметов назвал обнародованную президентом информацию ложью и заявил, что возмущен распространением этой лжи "вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент".

Кроме того, президент подписал ряд законов, которые называли "антиолигархическими", в частности, вышеупомянутый 5600 (впрочем, как показывает разбор закона, подготовленный Delo.ua, олигархам он как раз не слишком мешает) и № 1780-ІХ, который определяет, кто именно может считаться олигархом.

В пользу версии о продолжении личного противостояния Зеленского и Ахметова говорит и то, что в пятницу, 22 января 2022 года, правоохранители явились с обысками и в энергетическую компанию ДТЭК, которая также принадлежит бизнесмену, о чем нам сообщили осведомленные источники, а позже официально подтвердили в пресс-службе компании.

"21 января сотрудники Главного управления национальной полиции в г. Киеве обратились в центральный офис компании ДТЭК. Как стало известно из имеющихся у правоохранителей оснований, соответствующий визит касался дела о деятельности иного юрлица", — сообщили в ДТЭК.

Какое именно юрлицо было указано, в компании не уточнили, однако сказали, что "информация о его местонахождении является открытой и общедоступной".

Когда выяснилось данное недоразумение, правоохранители удалились.

При этом информация об обысках на предприятиях одного из претендентов в олигархи появилась во время визита в Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Таким образом Владимир Зеленский, в то время, как к Украине приковано внимание мировых СМИ, мог демонстрировать западным партнерам приверженность заявленному им курсу на деолигархизацию в целом.

А тот факт, что судебная практика сложилась в пользу крупного бизнеса, в дальнейшем можно использовать в медийном противостоянии с судами, реформировать которые собирается президент.

Также следует вспомнить, что 27 января 2022 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию в составе 13 депутатов во главе с Иваном Крулько из "Батькивщины". ВСК будет год исследовать, что происходит в недрах налоговой, таможни и "Нафтогаза". И хотя основной "целью" депутатов кажется как раз "Нафтогаз", в постановлении Рады вспоминается и вопрос рентной платы за недропользование.

Плата за недропользование, по словам Владимира Зеленского, должна стать основой для "экономического паспорта украинца", анонсированного в марте 2021 года. Суть проекта в том, что украинцы, достигшие совершеннолетия, получат на специальные счета сумму от государства, которую смогут потратить на "получение высшего образования". Пакет законопроектов Рада должна была рассмотреть в конце января, но в итоге их так и не выносили на голосование.