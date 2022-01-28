Рада создала комиссию по расследованию коррупции у фискалов и в "Нафтогазе": что об этом известно

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию коррупции в группе “Нафтогаз”, Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе. Вопросы добычи газа и деятельности крупнейшей нефтегазовой компании действительно очень важны, однако чаще всего такие депутатские расследования заканчиваются ничем.

Издание "Нафторынок" опубликовало текст парламентского постановления, которым была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию коррупционных действий, что привели к значительным потерям бюджетных поступлений.

Основными задачами комиссии будет расследование возможных коррупционных действий должностных лиц "Нафтогаза", налоговой и таможенной служб, что привело к недополучению поступлений в бюджет в особо крупных размерах.

Также ВСК будет расследовать финансово-хозяйственную деятельность "Нафтогаза". В том числе проверит техническое и финансовое состояние, эффективность использования основных фондов, совместную деятельность с контрагентами, а также использование помощи от государства.

Кроме того, комиссия будет расследовать "критическую ситуацию в сфере тарифообразования, которая произошла вследствие действий должностных лиц "Нафтогаза".

За принятие соответствующего постановления проголосовало 226 депутатов. Главой комиссии был назначен депутат Верховной Рады от фрации "Батькивщына", первый заместитель главы бюджетного комитета Иван Крулько. Его заместителем является депутат Рады от фрации "Слуга Народа" замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Роман Мулык. Срок полномочий комиссии - один год.

Впрочем, источники Delo.ua в Верховной Раде объясняют: причины произошедшего могут быть сугубо политическими. Глава комиссии Крулько мог создать ее, для того чтобы получить политические дивиденды на волне актуальности газового вопроса в данный момент, а вместе с тем за счет найденных нарушений в "Нафтогазе" получить некоторые аргументы для политических торгов с правящей партией.

Кроме того, источники обращают внимание на то, что в составе комиссии только один депутат является членом энергетического комитета, большинство же членов ВСК входят в состав бюджетного комитета и не являются компетентными в сфере энергетики.

"В комитете по энергетике есть люди гораздо компетентнее в вопросах газа, чем Мулык. Основной состав это финансисты, которые скорее всего будут заниматься аудитом финансовой документации НАКа. Возможно они и найдут что-то что позволит им в будущем поторговаться с властью. Многие депутаты от "Слуги Народа" голосовали за это постановление чтобы в будущем рассчитывать на голоса оппозиции при голосовании за инициативы власти", - сообщил источник.

Тут также следует отметить, что большинство членов комиссии принадлежат к фракции "Слуга Народа", и они могут создать некий противовес амбициям как главы комиссии, так и других депутатов не принадлежащих к правящей партии.

Кроме того, состав комитета наталкивает на мысль, что бюджетный комитет попытается исследовать вопрос недополучения ренты от добычи нефти и природного газа или же пошлин от их импорта. Кроме того ВСК может расследовать и факты коррупции, которые были при предыдущей власти, тем более аудит деятельности НАКа за этот период уже проведен и там есть за что зацепится. Редакция Delo.ua отправила соответсвующий запрос в "Нафтогаз" но пока не получила ответа на него.

Напомним, цены на газ на европейском хабе TTF остаются высокими после двух ценовых ралли в последнем квартале 2021 года. Эксперты сомневаются, что газ существенно подешевеет в ближайшее время и связывают рост котировок с действиями России, которая путем шантажа хочет побыстрее запустить газопровод "Северный поток-2".

Цены на газ в Украине привязаны к Европейским котировкам и зависят от них. С началом энергетического кризиса власти пришлось отказаться от либерализации газового рынка и установить льготные цены не только для населения, но и для бюджетных учреждений. Однако высокие цены на газ очень сильно ударили по украинской промышленности и многие предприятия оказались на грани разорения. Поэтому властям все же пришлось ввести механизм допуска к аукционам по продаже газа по льготной цене и для производителей социально важных продуктов питания. Однако сами производители таких товаров заявляют, что данные аукционы работают не решают их проблем в полной мере.