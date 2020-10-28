Миллиарды убытков: о чем говорит аудит "Нафтогаза" и будет ли после него уволен Коболев

В начале октября интернет-издание "Украинская правда" опубликовало ряд документов, которые имели отношение к аудиту крупнейшей украинской госкомпании "Нафтогаз Украины". Исходя из опубликованных документов, в ходе аудита работы госкомпании за период с 1 октября 2018 года по конец декабря 2019 года были выявлены нарушения, которые привели к потерям бюджета на сумму в более 75 млрд гривен.

После отрицаний со стороны аудиторов и диалога с представителями властей и "Нефтегаза" относительно результатов этого аудита, журналисты все же опубликовали полный акт проверки компании Государственной аудиторской службой, в котором подтвердились претензии к гиганту со стороны аудиторов именно на указанные суммы.

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В силу того, что "Нафтогаз" является едва ли не крупнейшей госкомпанией страны, а также ввиду актуальности вопроса газовых платежек в начале отопительного сезона, история получилась весьма резонансной. Особенно на фоне известных сверхвысоких зарплат топ-менеджмента компании. После потерь в таком масштабе закономерно должны возникнуть вопросы относительно адекватности этих зарплат и соответствия руководства компании занимаемым должностям. Однако не исключено, что у руководства "Нафтогаза" есть своя версия произошедшего, и дискуссия вокруг аудита еще продолжится.

Самым же интересным в этой истории будет дальнейшее развитие событий. Кабинет министров Украины пока не высказал своей позиции по указанному вопросу. Однако, учитывая резонанс истории и масштаб потерь, ожидая бюджета, Кабинет министров в этой истории молчать просто не может. К тому же нарушениями в "Нафтогазе" занялась и Служба безопасности Украины.

Delo.ua разбирались в этой истории, а также попытались рассмотреть наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития событий.

Что показал аудит

В финальной версии документа говорится о нарушениях, неэффективных управленческих действиях и рисковых операциях, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 176,2 млрд гривен. В том числе речь идет о финансовых нарушениях, из-за которых государство потеряло 75,486 млрд гривен.

По мнению аудиторов, за исследуемый период "Нафтогаз" снизил объем выплаченных государству дивидендов на сумму более 75 млрд гривен. В частности, в аудите было сказано, что путем начисления сомнительных долгов на сумму 38,4 млрд гривен компанией были снижены показатели прибыли. Из-за этого размер дивидендов был снижен на 35,3 млрд гривен.

Также в документах сказано о нарушениях, которые были выявлены Государственной налоговой службой в Укртрансгазе. Из-за этого госбюджет недополучил 35,1 млрд гривен дивидендов. Вместе с тем аудиторы указывают на снижение доходов путем неотображения штрафов пени и неустойки по судебным решениям (потери бюджета составили 2,9 млрд гривен) и неподписания актов купли-продажи газа в 2016-2019 годах (потери в виде снижения дивидендов составили 2,1 млрд гривен).

В акте проверки также указаны и другие сомнительные операции. В частности в 2018 году "Нафтогаз" продавал своей дочерней компании "Нафтогаз трейдинг" газ по ценам ниже себестоимости, а она, в свою очередь, реализовывала газ частным компаниям по ценам ниже рыночных.

Аудиторы также не забыли о провале стратегии наращивания добычи украинского газа (кстати это — один из пунктов контракта Коболева). По их мнению, из-за провала стратегии наращивания добычи газа "Укргаздобычей" госбюджет недополучил 22,76 млрд гривен. Кроме того, среди претензий также — скрытое кредитование той же "Укргаздобычи" на сумму 217,5 млн гривен, нарушения при закупке аудиторских услуг на 61,7 млн гривен, авансы компаниям Uniper Global Commodities SE та RWE Supply & Tradiding GmbH на покупку газа на сумму 2,436 млрд гривен, а также выплата членам правления премий на сумму 31,7 млн гривен при том, что финансовый план еще не был утвержден.

Не забыли аудиторы и о недвижимости компании на улице Богдана Хмельницкого в Киеве и недостроенном здании на Луначарского 2, которые не были внесены в уставной капитал "Нафтогаза".

Ну и напоследок: "Нафтогаз" не устранил нарушения на сумму 442 млн гривен, что были выявлены предыдущими ревизиями.

Безусловно "у "Нафтогаза" есть своя позиция относительно результатов аудита. В компании заявили, что ее отчетность полностью отвечает международным стандартам, и начисление сомнительных долгов — вполне нормальная практика. При этом, по мнению топ-менеджера компании Андрея Коболева, вопрос актуализировался по специальным обязательствам компании. Коболев отметил, что газсбыты, которым "Нафтогаз" по спецобязательствам продавал газ, накопили перед компанией долги в размере 24 млрд гривен.

Тем временем, по мнению бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко, проверка выглядит вполне объективной и незаангажированной. Более того, аудиторы были очень лояльны к компании.

"Похоже, что государственные аудиторы не приняли замечания "Нафтогаза" только в случаях, где были только очевидные нарушения, объяснения "Нафтогаза" их снимало, а аудиторам вряд ли хотелось, чтобы их самих потом обвиняли в том, что они закрыли глаза на очевидные нарушения", — отметил Витренко.

На это, в частности, указывает тот факт, что аудиторы согласились с замечанием "Нафтогаза" о том, что на размер премий членов Наблюдательного совета не распространяются ограничения Кабмина.

Вместе с тем, Юрий Витренко сомневается в том, что претензии аудиторов по поводу недоначисленных дивидендов были некорректными. По его словам, в документе аудиторы сами неоднократно ссылаются на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), обсуждают отдельные положения, и указывают "Нафтогазу" на неправильное применение этих стандартов.

Также бывший топ-менеджер не оставил без внимания продажу "Нафтогаз Трейдингом" газа частным компаниям по ценам ниже рыночных. По его словам, эти частные компании потом перепродавали тот же газ самому "Нафтогазу" с наценкой. Витренко добавил, что больше всех на этих схемах заработала компания "ЭРУ Трейдинг", владельцем которой является Андрей Фаворов, который позже занял высокую должность в "Нафтогазе".

"Вдумайтесь только, оставаясь совладельцем ЭРУ, он (Фаворов, — Delo.ua) стал руководителем подразделения "Нафтогаза", которое занималось, в том числе, импортом и продажей газа, в то время как ЭРУ конкурировала с "Нафтогазом" относительно импорта газа из Европы и продажей газа на украинском рынке", — подчеркнул Витренко.

Чем чревато?

По мнению ведущего эксперта Центра энергетических программ Центра Разумкова Максима Билявского, указанный аудит — тревожный сигнал для правительства и для самого "Нафтогаза". Вся эта история, по его словам, вряд ли может изменить отношения первых лиц государства к руководству "Нафтогаза". И очень маловероятно, что указанный скандал приведет к увольнению руководителя компании.

"Я не думаю, что топ-менеджмент сменят. Сценарий, что его (Коболева — Delo.ua) просто попросят уйти, я даже не рассматриваю. Коболев может поменять свою должность на должность премьер-министра. Я думаю, что торги идут. Хотя и были заявления, что ему это не интересно", — говорит Билявский.

Также, по его мнению, преждевременный "слив" результатов аудита может навредить национальным интересам страны.

"Эта статья больше сыграла и усилила позиции наших оппонентов. Наоборот, когда должна проходить активная фаза переговоров с Турцией, происходит активная дискредитация людей, которые могли бы обеспечивать жизнедеятельность нефтегазовой инфраструктуры после 2025 года", — говорит эксперт.

Билявский считает, что аудит нужно проводить и обсуждать. Однако, перед публикацией широкой общественности результаты нужно было обсудить на расширенном заседании Совета Национальной безопасности и обороны, который и был заказчиком аудита. Вместе с тем Билявский отмечает, что резонанс также может навредить имиджу реформ госкомпаний, одним из пионеров которых и является "Нефтегаз".

При этом он согласен, что в действиях топ-менеджмента есть явные злоупотребления.

"Это, в первую очередь, нерациональные издержки на фонд оплаты труда и осуществление другой деятельности, которая не связана с бизнесом. Аренда офисов, покупка автомобилей. Все забыли о покупке кадиллаков, о строительстве на Левобережной. Тут очень много вопросов", — говорит Билявский.

С ним частично согласен и эксперт Геннадий Рябцев. Он также сомневается, что публикация результатов указанного аудита может каким-либо образом повлиять на кадровые решения в "Нефтегазе".

"На мой взгляд, кардинальных решений типа ликвидации, смены руководства или санкций принято скорее всего не будет. Мне не верится, что такое возможно. Потому что даже тогда, когда премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в случае невыполнения Коболевым условий, предусмотренных контрактом, а именно увеличения объемов добычи "Укргаздобычей" до 20 млрд кубометров, с ним не будет подписан контракт. Мы видим, что не выполнено ни одно из условий, которые озвучивал Гройсман, но с Коболевым был подписан новый четырехлетний контракт", — отметил эксперт.

При этом он утверждает, что в настоящее время в "Нафтогазе" уже ведется целый ряд внутренних расследований, связанных с выявленными нарушениями.

Что будет дальше?

Рябцев утверждает, что сейчас многое зависит от того, примут ли устав "Нефтегаза" в новой редакции. В этом случае Кабмин лишится возможности разрывать контракты с правлением компании, эти полномочия перейдут к Наблюдательному совету. В этом случае "Нафтогаз" уйдет в свободное плавание, а скандал вокруг результатов аудита со временем утихнет.

Более того, "Нафтогаз" имеет серьезную поддержку со стороны американского истеблишмента, что также дает топ-менеджменту компании определенный иммунитет. Особенно в разгар борьбы со строительством "Северного Потока — 2". Хотя при этом он отмечает, что политика в принципе не является сферой деятельности госкомпаний.

Однако, по мнению эксперта, проблемы у компании все же появились: из-за публикации нарушений "Нафтогазу" нужно задействовать тяжелую артиллерию, оправдываться, писать ответы на обвинения аудиторской палаты, нужно задействовать юристов для оценки судебных перспектив.

"Сейчас команда будет работать над этой проблемной ситуацией. Этот отчет будет использован всеми, кто пытается надавить на "Нафтогаз". Это и газсбыты, это и конкуренты на других рынках, и конкуренты политиков, которых поддерживает "Нафтогаз". Здесь, конечно, будут задействованы большие силы, которые будут этим обвинениям противостоять", — говорит Рябцев.

По мнению Билявского, указанный скандал является "тревожным звоночком" как для "Нафтогаза", так и для правительства. Он считает, что обеим сторонам нужно сделать выводы относительно стратегии развития компании.

"Чтобы никто не менял правила игры. Мы все помним, как в 2015 году Коболев говорил, что "Нафтогаз" будет без хранилищ и газопроводов, а потом все постоянно менялось. Менялись условия и модели анбандлинга. Эти изменения не успевали за деятельностью сопроводительных органов, которые готовили эту реформу. Если мы и далее пойдем по схеме, это — не стратегия, а тактика", — отметил Билявский.

По его словам, такие предприятия как "Укргаздобыча" и "Укртрансгаз" необходимо вывести из структуры "Нафтогаза", а "Нафтогазу" можно оставить функции биржи и поставщика газа.

"Во всех странах мира идут к противоположному. Они, наоборот, большой бизнес дробят на мелкие", — говорит Билявский.

Однако он отмечает, что до завершения действующего контракта по транзиту с "Газпромом" такой анбандлинг сделать невозможно, поскольку контракт с "Газпромом, подписал именно "Нафтогаз" и отвечает по обязательствам также "Нафтогаз".

"Поэтому сегодня "Нафтогаз" с его структурой и подходами к управлению является той болезнью, которая может повлиять на темпы развития экономики Украины. Это и за счет покупки валюты для покупки газа, и за счет выпуска евробондов и выхода на IРО. Проблема сейчас очень многогранная. Но первым шагом к ее преодолению нужно просто убрать амбиции", — считает Билявский.

В свою очередь, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что шансы на смену председателя правления "Нафтогаза" все же есть.

"Я конечно слабо верю, что он сам напишет заявление об уходе, но очевидно что с помощью аудита давят на него. Он сам говорил об уголовном деле и деле о госизмене. Сейчас появились факты, которые говорят о том, что деятельность менеджмента и Набсовета была неэффективной. Тем более, если бы они получали свои 50-100 тысяч гривен в месяц. Но когда они получали десятки миллионов гривен, это не поддается никакому объяснению", — считает Марунич.

Он также отмечает, что во избежание таких злоупотреблений в дальнейшем "Нафтогаз" как управляющую компанию нужно ликвидировать. Однако после подписания контракта с "Газпромом" сделать это в ближайшее время не представляется возможным.

"Поэтому сейчас лучшее, что можно сделать — обеспечить контроль Кабмина. С Кабмина, по крайней мере, можно спросить. Его можно отправить в отставку", — говорит эксперт.

Однако после принятия новой редакции устава компании правительство лишится возможности контролировать "Нафтогаз", и менеджмент сможет действовать по своему усмотрению.

Проблемы большой компании

В целом во всей этой истории с "Нафтогазом" нет ничего странного для украинского обывателя. Здесь мы имеем типичный госхолдинг с типичным для него воровством. И хотя тут речь идет о расхищении десятков миллиардов гривен, экспертная среда сошлась во мнении, что вряд ли руководство компании будет уволено, не говоря уже о какой-либо уголовной ответственности.

Эксперты также сошлись во мнении, что лучшее, что можно сделать с крупным холдингом — это распилить его на компании поменьше. И как раз это в первую очередь и должны были сделать власти в ходе реформы госкорпорации. Это и планировалось сделать, однако контракт с "Газпромом" был подписан именно "Нафтогазом", что сделало невозможным ликвидацию гиганта, как минимум, на ближайшие 5 лет.

Проблемы "Нафтогаза" состоят как раз в его масштабе. И дело не столько в том, что чем больше у госкомпании оборот, тем больше там можно украсть. Дело в том, что компания, которая оборачивает десятую часть государственного бюджета, компания, от которой зависит выживание граждан (в буквальном смысле) в каждый отопительный сезон, просто не может не обладать властью. И весь вопрос в том, имеет ли право на такую власть госкомпания, которая при этом не управляется правительством напрямую?

Будет реакция правительства на данный скандал? Будут ли кадровые решения? Найдут ли виновных и будут ли в Кабмине каким-либо образом комментировать многомиллиардный скандал вообще? Скорее всего реакция будет. Есть даже слабая надежда на кадровые ротации в госкомпании. Однако, как нам показывает опыт, эта история вряд ли изменит ситуацию в крупных государственных холдингах страны, где до сих пор не посадили ни одного топ-коррупционера.

Степан Крьока, специально для Delo.ua