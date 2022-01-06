В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляют, что прокуратура заблокировала зарплатный счет для 20 тысяч сотрудников

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" обвиняет Офис генерального прокурора Украины в распространении ложной информации и настаивает, что ОГПУ заблокировал счет компании, через который обслуживается зарплатный проект.

Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог".

Ранее в компании отмечали, что Офис генпрокурора обратился в украинские банки с требованием выполнить решение суда, принятое 30 ноября 2021 года, о наложении арестов на счета предприятия. В компании подчеркнули, что 4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию "АрселорМиттал Кривой Рог" и отклонил административный иск против компании, который подала Государственная налоговая служба.

Но на этом судебные разбирательства не закончились. Уже 17 ноября Генпрокуратура и Служба безопасности возбудили уголовное дело против одного из руководителей АМКР. В компании называют эти действия "давлением на крупнейшего иностранного инвестора", а уголовные обвинения — "надуманным".

Позже в ОГПУ заявили: ходатайство прокурора, которым был наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах "АрселорМиттал Кривой Рог", касается только средств, признанных вещественными доказательствами в уголовном производстве и в пределах суммы установленного вероятно причиненного ущерба.

"Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы", — говорится в сообщении прокуратуры.

Однако в "АрселорМиттал Кривой Рог" назвали такую информацией не соответствующей действительности.

"Вечером в своем Фейсбуке ОГПУ предоставил свои разъяснения, в которых отрицает, что заблокирован именно тот счет, через который обслуживается зарплатный проект. Это утверждение неправдиво и не соответствует действительности. На самом деле правоохранительные органы парализовали работу предприятия и поставили под угрозу более 20 тысяч человек, которые могут не получить свою зарплату сегодня, 6 января", — заявили в компании и предоставили перечень банковских документов, свидетельствующих о том, что заблокированы именно те счета, от которых зависит выплата зарплаты работников.

В частности, компания опубликовала официальное письмо Укрсиббанка, подтверждающее, что платежные поручения на выплату заработной платы работникам "АрселорМиттал Кривой Рог" отклонены. Также доступен документ об отклонении платежного поручения на выплату заработной платы за 5 января 2022 года и платежное поручение от 7 декабря 2021 года, согласно которому была произведена выплата зарплаты за ноябрь 2021 года.

Напомним, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении топ-менеджеру "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от налогов и служебном подлоге.

Суть налогового спора, который происходит между фискалами и "АрселорМиттал Кривой Рог", сложная из-за возможности двоякой трактовки украинского налогового законодательства. ГНС подозревает компанию в уклонении от уплаты налогов на 2,2 миллиарда гривен, в АМКР все отрицают.