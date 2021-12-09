Олигархи меньше, бизнес - больше: за что и сколько придется платить украинцам по главному законопроекту 2021 года №5600

30 ноября Верховная Рада наконец определилась с судьбой главного налогового законопроекта уходящего года - №5600. Остались довольны производители курятины, недовольны - железной руды. А аграрии и бизнес до сих пытаются осмыслить новый подход к администрированию налогов и свыкнуться с суммами, которых им оно теперь будет стоить. Delo.ua провело полный разбор законопроекта и его последствий для бизнесов.

“Зеленский ведет войну с избирательными олигархами”, “5600 - против Рината, но за Коломойского!”, “Закон приняли, но его текста еще никто не видел”, “Рада разблокировала подписание 5600, но его так и не подписали”. Эти и многие другие лозунги в СМИ не утихают с 30 ноября, когда наконец Верховная Рада проголосовала самый нашумевший налоговый законопроект 2021 года - №5600

В СМИ он известен как “ресурсный”, “антиолигархический” и “антиахметовский”. С момента появления этим летом законопроекта первого чтения к нему подали 11,5 тысяч поправок и 25 блокирующих постановлений. Бизнес-ассоциации прочили ему участь “убийцы” бизнесов, а авторы - главного добытчика в госбюджет.

За последние три месяца голосование законопроект №5600 переносили более 20 раз. И в последние недели ноября активно распространялись слухи о том, что президент его отменит.

Но 30 ноября долгожданное событие неожиданно произошло - законопроект №5600 по сокращенной процедуре приняли во втором чтении и в целом. Delo.ua объясняет, что по итогу получит бюджет, а что - бизнес. И кто из них в большем пролете.

Что меняется в бизнесе после вступления в силу 5600

Из ключевых «нововведений» законопроекта “под елку” – изменяется система администрирования налогов, увеличивается налоговая нагрузка, в том числе, на подакцизные товары - табак, топливо, алкоголь, и ресурсные - железная руда.

“Принятую версию законопроекта можно считать компромиссной, ведь, частично, власть услышала бизнес и некоторые нормы в финальном документе прописаны не в столь рисковой манере”, - поясняет исполнительный директор “Европейской бизнес ассоциации” Анна Деревянко.

В то же время, по ее словам, нельзя сказать, что они будут способствовать комфортной работе бизнеса. Ведь, эти регуляции касаются сугубо прозрачного бизнеса. С точки зрения намерений власти, они могут казаться понятными – наполнить государственный бюджет.

“Однако, регуляции при этом должны касаться не только белого бизнеса. Поэтому необходимо установить равные правила игры и побороть тень – тогда и налоги будут платить все, а поступления в бюджет будут более стабильными и стратегически понятными”, - подчеркивает исполнительный директор ЕБА.

Особенно важным из вышеперечисленного эксперт по налоговому праву и СЕО “Украинский Бизнес Хаб в Арабском мире” Святослав Дубина назвал введение нового налога на землю сельскохозяйственного назначения с дополнительной отчетностью. Отныне каждый владелец земли с/х назначения должен быть дополнительно платить примерно 1500 гривен с 1 га, независимо от того, что на нем выращивают, выращивают ли вообще и даже не сдают в аренду. А это, по мнению Дубины, будет вынуждать собственников земли продавать ее, если возможности платить этот налог у них не будет.

Еще одно сельскохозяйственное налоговое новшество - введение НДФЛ с доходов выше 12 минимальных зарплат (сейчас это 72 тысяч гривен - прим. Delo.ua) в течение года от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственном земельном участке.

“То есть, увеличили налогооблагаемую базу, ввели дополнительное декларирование доходов, государство вмешивается в жизнь самозанятых домохозяйств, которые стараются не просить помощи у государства. И если это направлено против олигархов, то смело можно сказать – каждый из нас олигарх!”, - подчеркивает Святослав Дубина.

Второй важное налоговое “покращення” - изменения порядка начисления и уплаты ренты на железные руды. По словам Дубины расчет ренты на руду привели к общемировым. Но о доходах в бюджета по рентным платежам говорить сложно, ведь спрос на сырье утихает. Поэтому Дубина не исключает, что бюджет может не получить даже запланированные 71,2 млрд гривен от всех рентных платежей.

Другого мнения придерживается депутат фракции “Слуга Народа” Андрей Герус. Он считает, что из-за законопроекта №5600 “Метинвест” Рината Ахметова будет ежегодно платить на 1,5 млрд гривен больше ренты на руду.

Третье “покращення”, которое коснется еще большего количества компаний - изменение экологического налога. Если сейчас ставка налога составляет 10 грн за тонну и только для предприятий, у которых выбросы СО2 в год составляют более 500 тонн, то сейчас этот налог увеличивается до 30 грн за 1 тонну.

“По экологическому налогу все объективно понимают что его размер слишком мал. В первую очередь для того, что чтобы выполнять эти функции и покрывать расходы, для которых он начисляется. Соответственно, в планах есть и его повышение. Коснется это, главным образом предприятий горной промышленности - самых крупных плательщиков экологического налога, которые делают самые большие выбросы”, - объясняет советник по налогам международной юридической компании Dentons Валерии Тарасенко,

И добавляет, что тут цель - не собрать больше денег в бюджет, а все-таки модернизировать свои предприятия так, чтобы они стали более eco-friendly.

Рента на радиочастоты - подорожание мобильной связи

Четвертый весомый налоговый минус - увеличение на 5% ставки рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом. Непосредственные плательщики рентной платы - оператори мобильной связи. По мнению руководителя департамента аудита группы компаний Saivena Group Маргариты Борисенко, не нужно быть астрологом, чтобы спрогнозировать увеличение стоимости мобильной связи в следующем году.

Такой же позиции придерживаются и в Федерации работодателей Украины - повышение рентной платы за радиочастотный ресурс поставит в сложное положение мобильных операторов Украины, создаст преграды для инвестиций и нарушит Меморандум между операторами и правительством 2019 года.

По словам директора по регуляторной политике “Киевстар” Александра Когута, рента за пользование радиочастотным ресурсом - это 100 млн гривен дополнительных налогов, которые можно вложить в 100 вышек связи. И только на “Киевстар” припадает примерно 50% этих налогов.

“Да, мы готовы на миллиарды гривен купить частот. На 2,3 млрд гривен, на 2,1 млрд гривен - это серьезные сделки на прозрачных конкурсах. Но важно другое - инвестициям в страну, инвестициям в сеть могут помешать налоги. Поэтому наша позиция скорее о принципе, а не о материальности”, - поясняет Когут.

И добавляет, что компания готова инвестировать миллиарды гривен в частоты, что сразу же наполнит бюджет. К примеру, даже за 2020 год - тяжелый ковидный год, мы заплатили на миллиард больше налогов чем в 2019 году.

С ним соглашается и СЕО “Киевстар” Александр Комаров. По его словам, если у страны есть прогрессивный и успешный бизнес, то ее задача - дать ему возможность развиваться и, соответственно, такими же темпами приносить в бюджет. А когда начинаются противоречия с предыдущей договоренностью, все очень сильно разочаровывает.

“НКРСИ и Минцифры не поддержали законопроект №5600 по норме, касающейся повышения ренты. Они в этом вопросе вели себя более чем последовательно, пытаясь нас защищать”, - подчеркнул Комаров.

Той же позиции придерживаются и другие опрошенные Delo.ua эксперты - все налоги, рентные платежи и акциз включаются в цену товара, которую уплачивает потребитель, то есть каждый из нас.

Кого коснется минимальная налоговая нагрузка

Одно из самых противоречивых налоговых новшеств законопроекта №5600 - введение минимальной налоговой нагрузки - необходимость уплаты налогов в размере не менее 4% (с 2023 года 5%) от нормативно-денежной оценки земельного участка.

Плательщики этого налога - собственники или пользователи на правах аренды, субаренды, постоянного пользования сельскохозяйственным земельными участками. Не коснется МНН владельцев земельных участков, которые по состоянию на 1 января 2022 года находятся в пределах населенных пунктов или в дачных и садовых кооперативах.

По словам Маргариты Борисенко, владелец земельного участка освобождается от уплаты МНН, если он предоставил право пользования им другому юридическому или физическому лицу. И плательщиком МНН в этом случае будет землепользователь.

Уменьшить это налоговое обязательство могут ФЛП, зарегистрированные как семейное фермерское хозяйство, которые являются плательщиками единого налога 4 группы и не ведущие другого бизнеса. Для них установили льготу в размере 50% МНС.

“Таким образом, государство пытается позаботиться о небольших легальных сельхозпроизводителях, поскольку налоговая нагрузка на средних и крупных агропредприятиях по расчетам специалистов и до принятия Закона № 5600 превышала размер МНН. Но достигнет ли государство цели заставить платить налоги всех сельхозпроизводителей и уничтожить серый рынок земли, покажет только время”, - поясняет Маргарита Борисенко.

Впрочем Валерия Тарасенко полагает, что от МНН ситуация усложнится как раз для мелких и средних сельхозпредприятий. Поскольку на данный момент еще есть ряд вопросов о том, как ее рассчитывать. “Есть же не только земельный налог, но и другие налоги. Поэтому как для таких субъектов предпринимательства правильно считать МНН пока понятно не до конца”, - объясняет Тарасенко.

Дело в том, что многие мелкие и средние агрохолдинги иногда даже не заключают договора аренды - чтобы не показывать, за какую рыночную стоимость они арендуют угодья. Соответственно, есть объективная проблема с оплатой налога на землю, который в свою очередь является доходом местных бюджетов. По мнению Валерии Тарасенко, минимальную налоговую нагрузкукак раз и предложили, чтобы как-то с этим бороться.

По каким нормам удалось достичь компромисса

Валерия Тарасенко объясняет, что депутаты учли примерно 30% правок, которые сделали к законопроекту, принятому в первом чтении. Много норм, которые вызвали наибольшее негодование бизнеса, из законопроекта удалось убрать во время рабочих групп и 25-часового обсуждения на налоговом комитете, которые организовал глава Даниил Гетманцев. В результате удалось отстоять и часть ключевых поправок депутата партии «Голос» Ярослава Железняка.

“Например, удалось убрать норму про НДС на недвижимость, которая привела бы к подорожанию жилья до 20% и для новых покупателей готовых квартир, и для инвесторов на этапе строительства. На комитете исключили и скандальную норму, которая давала бы право налоговикам запретить предприятию использовать его имуществом, если налоговая проверка находит якобы недоплату налогов в бюджет. Даже тогда, когда на самом деле ее нет”, - рассказал Ярослав Железняк.

Анна Деревянко добавила, в законе теперь что при наличии налогового долга запрет на выезд руководителя предприятия за границу может устанавливаться только по решению суда и при сумме от 1 млн грн.

Убытки по прошлым периодам переносятся в размере 50% до полного их исчерпания в будущих периодах. Также ограничили срок обжалования налоговых накладных одним годом.

“Как и просил бизнес, налогообложение продаж жилья всё-таки удалось привести к более приемлемому варианту - только в случае третьей продажи в течении года доход от продаж будет облагаться налогами”, - объясняет Анна Деревянко.

НДФЛ вводится по ставке 18% доходов, полученных от продаж в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости. Сейчас же доход от продажи одного объекта в год вообще не облагается налогом, а продажа второго и последующих облагается по ставке 5%.

“То есть, если вы в текущем году продали свою квартиру и дачу, налог не начисляется. А если у вас еще есть гараж, который вы тоже хотите продать, придется подождать в следующем году, или оплатить продажи 18% НДФЛ. Поскольку это - уже коммерция”, - объяснил Дубина.

Кроме того, удалили ограничение касательно возмещения НДС и отменили акциз на тихие сухие вина крепостью до 15%, но оставили регулирование алкогольной индустрии - с нового года в чеках кассовых аппаратов будет отображаться штрих-кодов акцизной марки. Эта норма вступает в силу с нового года и бизнес, по словам Деревянко, опасается, что не успеет адаптировать свои кассовые аппараты под требования новых норм.

Но далеко не все негативные нормы получилось убрать. К примеру, осталась норма про запрет директору предприятия выезжать заграницу, если у предприятия есть налоговый долг. Такое нововведение, по мнению Железняка, точно отпугнет нормальных менеджеров от госпредприятий, которые повсеместно в долгах.

Также бизнес очень критиковал возможность налоговой взыскать налоговый долг со счетов компании. Но в итоге нашли компромиссное решение - с 30 дней до 240 дней увеличили срок, на протяжении которого налоговый орган может обратиться в суд за взысканием. И решение суда для этого обязательно. Но полностью убирать это право налогового органа депутаты не захотели.

По словам Валерии Тарасенко, если смотреть на то, как проходили голосования, очевидно, что много вопросов было у аграриев, занимающихся курятиной. Главным образом - по единому налогу для них.

“Было очевидно, что с одной стороны его хотели убрать, но главные птицеводы страны очень боролись за эту норму. И в конечном итоге выращивание курицы убрали из единого налога”, - объясняет Тарасенко.

Не отказались депутаты от очередной попытки уменьшить в стране количество пьющего населения. Ради этого подняли на 5% акцизный сбор на алкоголь.

“Откажет ли это кого-нибудь от зеленого змея, сказать трудно, но то, что заглядывать в бутылку станет дороже, это факт”, - уверена Борисенко.

Продолжая «алкогольную тему» ​​законопроекта № 5600, Борисенко обращает внимание на отмену акцизных марок на натуральные вина - вина до 15 оборотов, без крепления, сахара, и медовые напитки. Но при этом не идет речь об отмене акцизного налога на эту продукцию, а об отмене акцизных марок на бутылках с сухим вином или медовым напитком.

“Производители могут сэкономить средства на покупке акцизных марок и не переживать за штрафные санкции за неправильно наклеенные акцизные марки. Поэтому это однозначно положительное новшество Закона”, - считает Борисенко.

Какие последствия ощутит бизнес и что получит бюджет

По словам Святослава Дубины от законопроекта №5600 государство планирует дополнительно собрать в бюджет от 15 до 50 млрд. гривен. Но это несет существенные потери для бизнеса и граждан, а для налоговой увеличивает коррупционные риски.

В свою очередь Ярослав Железняк считает, что от увеличения административной нагрузки одинаково пострадает как малый, так и крупный бизнес. Но чего точно не стоит ждать от этого закона, так это обещанных «антиолигархических» норм.

“Их изначально было немного, ко второму чтению вообще почти не осталось. Это отлично видно по ренте на железную руду – одной из ключевых «антиолигархических» правок, которой кичилась власть”, - подчеркивает Железняк.

Депутат поясняет - законопроект приняли 30 ноября, 1 декабря верстали бюджет на 2022 год, а 2 декабря Верховная Рада приняла его в целом. То есть, уже во втором чтении бюджета на следующий год по идее можно было увидеть существенный эффект от этих изменений. Но на самом деле, по мнению Железняка, правительство рассчитывает дополнительно получить в бюджет только 240 млн гривен, а это несущественное пополнение казны как для победы в равном налогообложении олигархов.

“Но судя по всему, победа в том, что не ушли в минус по этой и другим статьям”, - подытожил Железняк.

С этим отчасти соглашается Валерия Тарасенко. По ее словам, для некоторых бизнесов последствия этого закона могут стать реально непосильными. Например мелких и средних аграриев и сельхозпроизводителей с минимальной налоговой нагрузкой. Ее расчеты однозначно обернуться дополнительными расходами на администрирование.

“Во-вторых, есть вопросы и по налогу на недвижимость - кто-то однозначно должен будет его администрировать, отслеживать и просчитывать. Соответственно в этой части также будут дополнительные затраты”, - полагает Тарасенко.

Как поменяется администрирование налогов и полномочия налоговой

По словам налогового адвоката, партнера консалтинговой компании «ADA Group» Андрея Тамошюнаса, если раньше запросов от налоговой было много, но теперь их станет неограниченное количество. Дело в том, что теперь налоговый орган будет иметь право делать запросы на получение информации и ее документальное подтверждение от плательщика не только по фактам установленных правонарушений, но и в случаях предположений о наличии нарушений плательщиками требований законодательства.

Эксперт подчеркивает - проверки теперь можно будет проводить только на основании предположений, а доказательства наличия нарушений со стороны налогоплательщиков – собирать впоследствии. И в свою очередь проводить налоговые проверки вместо самих налоговиков фактически будут суды.

“Такой подход является прямым нарушением одного из основных принципов права – «принцип правовой определенности». Очевидно, что такая «правовая» конструкция предоставляет практически безграничные дискреционные полномочия, поскольку все будет зависеть исключительно от субъективной точки зрения (т.е. желания) налогового инспектора на ситуацию”, - полагает Тамошюнас.

Будет ли вето законопроекта №5600

6 декабря 2021 года Федерация работодателей Украины в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвала его воспользоваться своим правом вето и предложить Верховной Раде пересмотреть отдельные нормы этого законопроекта.

По мнению ФРУ, закон не прошел надлежащего обсуждения с бизнесом и всеми заинтересованными сторонами, не состоялось аргументированной дискуссии, а отдельные изменения к принятой в первом чтении редакции были согласованы кулуарно и непрозрачно. Большинство предложений и замечаний ФРУ к закону остались без внимания.

По мнению Александра Когута, президент вполне может установить вето на законопроект №5600. Ведь его не поддержала далеко не одна бизнес-ассоциация.

“Как только все прочитают его текст, все ведущие бизнес-ассоциации попросят президента наложить вето на этот закон”, - полагает Когут.

Впрочем, Ярослав Железняк полагает, что с учетом того, как долго тянули законопроект, сколько раз его ставили в повестку, как собирали голоса, которых так и не хватило у Слуги народа, как президент благодарил парламент за его принятие, вероятность вето стремится к нулю. Но до 14 декабря ни спикер, ни Президент закон №5600 подписать все равно не могут.

По мнению Валерии Тарасенко, вероятность ветирования тоже невелика. Но в случае законопроекта №5600 нужно как минимум вносить изменения в закон в части налогообложения производителей курятины, поскольку там есть есть явные коллизия - по сути в две нормы, которые исключают одна другую.

“Я не думаю, что президент ветирует этот закон. Поскольку практика принятия налоговых законов под Новый год стандартная, ведь все они вступают в силу с 1 января”, - пояснила Тарасенко.

Кроме того, крайне низкая вероятность вето обоснована еще и тем, что изменения, сформулированные в законопроекте №5600, требовали международная доноры. Поэтому более реальный сценарий - появление законопроектов, о внесении изменений в “ресурсный”, “антиолигархический” и “антиахметовский” законопроект. Ведь в нынешнем виде последствия его принятия могут оказаться плачевными. Спойлер - не для олигархов.