5600 проблем для бизнеса: почему в кризис государство сильнее давит на предпринимателей

Скандальный законопроект 5600 ждет второго рассмотрения в Верховной Раде. На сегодняшний день депутаты подали к нему 11,6 тыс. правок, что, в принципе, неудивительно, учитывая, сколько изменений он вносит в налоговое законодательство Украины. Изменений, что дополнительным грузом ложатся на бизнес, который и так в кризисе из-за роста цен на энергоносители и повышения цен на металл.

В ходе круглого стола в Федерации работодателей Украины предприниматели, нардепы и представители отраслевых ассоциаций обсудили проблемы, которые появятся в случае принятия законопроекта в его нынешнем виде.

Предпосылки к 5600 начались с законопроекта 1210

По словам главы Федерации работодателей Украины Дмитрия Олийныка, за время подготовки законопроекта 5600 ко второму чтению в нем осталось множество норм, которые увеличивают давление на бизнес: "Осталось много норм, которые я не понимаю. Как во время кризиса, эпидемии Covid-19, когда кризис не только в Украине, но и всем мире, можно увеличивать давление на бизнес?"

Нардеп, член комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина уверена: первой большой ошибкой бизнеса и депутатов было принятие закона 466-IX, он же — бывший законопроект №1210. Тогда, в частности, ввели понятие контролируемых иностранных компаний и обязали украинских владельцев платить налоги еще раз, но уже в Украине. Более того, расширили полномочия налоговой — в частности, увеличили продолжительность налоговых проверок и дали контролирующим органам возможность признавать вину налогоплательщика на основе "фактического поведения". Причем что имеется в виду под "фактическим поведением", особо не разъяснено и до сих пор.

"Мы пропустили 1210, и это была первая наша общая ошибка, — говорит Южанина. — Мы не знали, какой будет постковидный период. Не знали, что будет с ценами на энергоносители, но все равно должны были смотреть наперед и не принимать тот проект закона. Это было первое упущение, которое позволило появиться 5600".

По словам Южаниной, несмотря на то, что благодаря острой критике удалось отбросить много резонансных норм, в тексте остались "ужасные вещи". "Надвигаются огромные проблемы. Они уже существуют. А завтра будет коллапс", — говорит Южанина. По мнению депутата, нормы законопроекта 5600 наделяют налоговую службу частью функций налоговой милиции.

Сопредседатель комитета Американской торговой палаты, менеджер по вопросам фискального регулирования Philipp Morris Михаил Поляков также считает первым ударом по бизнесу законопроект 1210. В результате принятия закона 466-IX акциз на табакосодержащие изделия для электронного нагревания (ТИЭН, стики) вырос в 4 раза.

"До принятия нормы рынок рос на 80%, после принятия (закона 466-IX. — Delo.ua) рост рынка прекратился, и неизвестно, что будет дальше", — говорит Поляков. По словам менеджера, законопроект 5600 также содержит нормы, которые идут вразрез с цивилизованными правилами бизнеса. В частности, табачники указывают на поправку 187, которой предполагается устанавливать максимальные розничные цены на стики. Проблема в том, что ТИЭН не производят в Украине, это импорт, и производителю нужно знать, какая будет цена на рынке, уже за 3-4 месяца. В результате внедрения новых норм только розничная торговля теряет миллионы гривен.

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Антицифровизация страны

Принятие законопроекта 5600 в нынешнем виде всерьез ударит и по планам цифровизации страны, которые продвигает как Министерство цифровой трансформации, так и лично президент Владимир Зеленский.

В 2019 году мобильные операторы подписали меморандум с Кабмином. Согласно этому документу, операторы должны обеспечить интернет в сельской местности. Взамен государство должно ввести мораторий на повышение платы за пользование радиочастотами до 2024 года, что вполне логично, учитывая затраты, которые несут операторы, выстраивая инфраструктуру.

"Для выполнения этого (моратория. — Delo.ua) было принято соответствующее распоряжение Кабмина, которое предусматривало разработку и внесение законопроекта о моратории на поднятие ренты на радиочастоты. К сожалению, данный законопроект не появился, а вместо этого нам предлагают поднять ренту, фактически нарушая меморандум и уменьшая инвестиционную способность операторов для реализации проекта", — говорит советник по регуляторным вопросам "Киевстар" Артем Фреюк.

По словам Фреюка, операторы, выполняя условия меморандума, уже инвестировали большую часть из 15 млрд грн обещанных инвестиций и опережают сроки по покрытию высокоскоростным мобильным интернетом дорог международного значения. В то же время государство, как показывает текст законопроекта 5600, договоренностей не придерживается.

Есть и другой серьезный момент — спектральные коэффициенты. Суть в том, что чисто физически 4G требует широкополосный спектр. Поэтому в 2017 году были внесены изменения в Налоговый кодекс. Согласно им, рента за использование радиочастот умножается на 1,2, если спектр раздроблен. Если дефрагментирован (сплошные полосы более 5 мегагерц), рента снижается, умножаясь на коэффициент 0,75. При концентрации спектра (превышение объема у одного оператора) применяется еще один коэффициент, который увеличивает ренту в 1,4 раза.

Летом 2021 года Delo.ua писало о проблеме спектральных коэффициентов, и в Минцифры рассказали, что формируют рабочую группу, которая должна обновить подход к формированию рентной платы. "Новый механизм должен убрать риски неожиданного роста рентной платы; убрать коэффициенты концентрации, фрагментации и дефрагментации; учесть реальную доступность радиочастотного спектра", — рассказали тогда в ведомстве.

Однако нового механизма нет до сих пор. Вместо него появился законопроект 5600, который предусматривает повышение ренты на радиочастотный ресурс, и никаких подвижек в плане спектральных коэффициентов. "Законопроект №5600 позиционировался как такой, который должен установить справедливость в налогообложении... К сожалению, если говорить о нашей индустрии, он эту цель не преследует... Данный законопроект увеличивает фискальное давление на отрасль и не решает вопрос несправедливости налогообложения, поскольку сейчас за счет системы спектральных коэффициентов, которая применяется в рентной плате к радиочастотному ресурсу, существуют определенные искривления в налогообложении разных игроков рынка. И именно эти коэффициенты являются тормозом для развития отрасли, создают неравенство в налогообложении разных игроков рынка", — сказал Артем Фреюк, уточнив, что сейчас государство "просто индексирует отрасль", которая и так органически растет на 1-2 млрд грн налогов в год в последние пять лет.

"Индексация на тройку мобильных операторов — это примерно 102 млн грн в год дополнительных налогов. Это примерно 100, а может, даже больше объектов мобильной связи, что означает улучшение и распространение соответствующего покрытия в наиболее отдаленных селах, где сейчас мобильного интернета попросту нет", — сказал Фреюк.

Предприятия уже начали закрываться

Вице-президент Федерации работодателей стекольной промышленности Владимир Цветов также недоумевает по поводу давления на бизнес в период роста цен на энергоносители. "Речь сейчас идет о выживании, у нас уже остановились два стекольных предприятия во Львовской области из-за высокой стоимости природного газа", — подчеркивает Цветов.

Вице-президент "Союза химиков Украины" Игорь Гольченко уточнил, что в законопроекте есть список из опасных пунктов, которые касаются каждого бизнеса. Так, в частности, это запрет на выезд руководителя юрлица-должника за пределы Украины, возможность для налоговой снимать средства со счета должника без обращения в суд, а также увеличение экологического налога.

По мнению промышленников, ситуация с экологическим налогом непонятна, потому что неизвестно, куда именно потом направляются эти средства. В частности, говорит Владимир Цветов, необходимо либо оставлять эконалог предприятиям, чтобы они могли использовать его для экологической модернизации, либо создать специальный фонд экомодернизации, который будет наполняться как с эконалога, так и с грантов и штрафных санкций.

Отдельно против некоторых положений законопроекта 5600 высказались аграрии. Одна из ключевых тем, которую они поднимают, заключается в том, что птицеводов хотят исключить из налогоплательщиков 4 группы. Ранее Delo.ua уже писало, что мясное и яичное производство несет убытки: 20 предприятий закрылись, производство яиц в годовом выражении сократилось на 21%, производство мяса птицы — на 8%. А компания "МХП" заявляла, что исключение птицеводов из 4 группы — это дискриминация птицеводства. В результате бюджет недополучит налог на прибыль, уменьшатся поступления в местные бюджеты, а цены на продукты продолжат расти.

По словам Галины Боднар из группы компаний "Авангард", повышение цен на продукты уже происходит. "Наш агрохолдинг как раз занимается птицей, и сложно предусмотреть последствия, которые даст то, что нас уберут из упрощенной группы. Это не только холдинги, но и мелкие фермеры, и очевидно, что реакцией на увеличение налоговой нагрузки будет увеличение цены", — считает Боднар.

Суммируя опыт бизнеса, управляющий партнер аудиторской фирмы "Капитал Плюс" Татьяна Шевцова отметила, что постоянные хаотичные изменения вредят принципу стабильности, который является основным в налоговом законодательстве.

"Если государство дает гарантии вроде моратория по рентным платежам за радиочастоты и не придерживается этих гарантий, это больше вредит даже не бизнесу, а самому государству и доверию к нему", — считает Шевцова.

При этом, по ее словам, существует много вопросов к экономическим расчетам новых норм, однако ответов пока нет. "В первой редакции (законопроекта 5600) ждали 50 млрд грн, сейчас ждут 30 млрд грн, но никаких подтверждающих расчетов нет", — говорит аудитор.

Нина Южанина и вовсе считает, что Бюро экономической безопасности должно расследовать, как создавались законодательные нормы, которые фактически вредят бизнес-климату в Украине.