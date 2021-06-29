Спектральный анализ: почему устаревшая плата за радиочастоты тормозит цифровизацию страны

Украина активно декларирует курс на полную цифровизацию страны. Власти обещают безбумажный режим по всем госуслугам уже осенью 2021 года: требовать документы, которые есть в реестрах у людей уже не будут.

Президент Владимир Зеленский в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" даже похвастался тем, что за последние полгода более двух миллионов граждан страны впервые получили доступ к 4G. Министерство цифровой трансформации ставит в качестве стратегической цели покрытие скоростным интернетом 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов к 2024 году.

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Все 100% услуг к тому же времени переведут в онлайн. При этом, само создание инфраструктуры, за которое отвечают в основном мобильные операторы, подписавшие с президентом Меморандум в 2019 году, тормозится из-за несовершенства налогообложения.

Предыстория

Немного физики. Практически каждый человек, который хотя бы раз побывал в поезде "Интерсити", задается одним и тем же вопросом: почему при подключении к внутренней сети Wi-Fi он не получает скоростной доступ к интернету? Ответ на этот вопрос прост и банален, хотя, как показывает опыт, далеко не все могут додуматься до него самостоятельно. Потому что интернет не появляется из воздуха. Информация передается либо с помощью кабелей — что нормально для городов и крупных поселков, но экономически не слишком выгодно для небольших населенных пунктов и чисто физически невозможно для транспортной инфраструктуры; либо с помощью радиоволн, что как раз подходит и для удаленных районов, куда нет смысла тянуть кабели, и для автомобильных дорог, и для железной дороги.

Чтобы обеспечить покрытие радиоволнами, операторам мобильной связи нужно, чтобы государство дало им возможность пользоваться радиочастотами, достаточно емкими и быстрыми для передачи больших объемов информации. Также чисто физически для полноценного использования 4G операторам нужны сплошные полосы спектра, а не раздробленные его части.

В середине 2010-х годов цифровизация всей территории Украины столкнулась с достаточно серьезной проблемой: когда стало понятно, что 4G требует широкополосный спектр, оказалось, что до этого радиочастоты в Украине распределялись хаотично. Если попытаться визуализировать это, получится радужная зебра, а у каждой полоски на теле зебры — собственный владелец. В плане же использования и вовсе получается средневековый восточный рынок, на котором каждый глашатай кричит свое, и в результате получается неразбериха и мешанина: волны-то пересекаются, что создает радиопомехи.

Чтобы как-то решить эту проблему, был инициирован обмен частотами между компаниями. Стимулом стали изменения в Налоговый кодекс в 2017 году: рентная плата за частоты умножалась на специальные коэффициенты.

"Целью внедрения коэффициентов было… стимулирование операторов телекоммуникаций к обмену ограниченным радиочастотным ресурсом, который использовался неэффективно, фрагментировано, что не давало возможность для его упорядочения и создания сплошных полос радиочастот для дальнейшего внедрения новейших радиотехнологий", — рассказали Delo.ua в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В Минцифры уточняют: "Операторы использовали фрагментированный спектр, то есть не было сплошных кусков, а только маленькие фрагменты, что не позволяет максимально использовать технологию LTE (4G, сети четвертого поколения — Delo.ua)".

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Большое перераспределение

Суть коэффициентов в том, что рента за использование радиочастот умножается на 1,2 если спектр фрагментирован (раздроблен), плюс при превышении определенного объема применяется коэффициент за концентрацию спектра -1,4. За дефрагментированный спектр (сплошные полосы более 5 мегагерц) рентная плата умножается на 0,75, то есть снижается.

Это дало определенную выгоду для операторов в плане обмена частотами.

Впрочем, не всем — к примеру, компания "Киевстар" отдала государству часть своего спектра, который ранее получила при покупке других владельцев частот. Этот очень ценный для оператора спектр — 2х1,9 МГц в диапазоне 1800 Гц и 2х1,5 МГц в диапазоне 900 МГц, государство, в свою очередь, распределило его между другими операторами — Vodafone и Lifecell. Согласно расчетам международной консультационной компании Analysis Mason, в результате Vodafone получил частоты на сумму 4,2 млрд грн, Lifecell — свыше 1 млрд грн. При этом, никакой компенсации от государства "Киевстар" за свою "благотворительность" не получила, хотя до этого уже был прецедент: компании "ММДС-Украина", которой принадлежало 200 мегагерц спектра, выплатили за его возвращение более полумиллиарда гривен.

Роман Химич, эксперт рынка телекоммуникаций, оценивает внедрение спектральных коэффициентов крайне негативно. "Спектральные коэффициенты являются инструментом принуждения хозяйствующих субъектов к поведению экономически нецелесообразному, во-первых, и, во-вторых, не имеющему нормативного регулирования. В 2009 году государство и (sic) конкуренты согласовали объединение "Киевстар" и "Украинские радиосистемы", в результате чего лидер рынка стал контролировать порядка 55% РЧР. Казалось бы, согласовали и согласовали, должны же были подумать головой, а не задницей, как обычно, — рассказывает он. — Если вдруг что-то перестало в этой ситуации устраивать и есть большая государственная надобность изъять у "Киевстар" часть законным образом полученных частот, надо компенсировать понесенные компанией затраты. Благо прецеденты имеются. Точнее, один единственный прецедент — выплата 500 млн. грн "справедливой компенсации" структурам Ахметова (конечный бенефициар "ММДС Украина" — Delo.ua). Вместо этого НКРСИ вводит повышающий коэффициент для платы за частоты, где имеет место "сверхконцентрация". То есть, целенаправленно гнобит отдельную компанию, чтобы денег не платить".

Впрочем, если не вникать в эти детали, коэффициенты, по мнению властей сработали. "Внедрение указанных коэффициентов дало позитивный результат, в результате чего, в частности, стала возможной выдача новых лицензий для радиотехнологии четвертого поколения — что и было осуществлено НКРСИ в диапазонах 2600 МГц, 1800 МГц и 900 МГц", — говорят в Нацкомиссии. И на сегодня задачу, поставленную при введении коэффициентов, можно считать выполненной.

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Еще один диапазон

При этом, существует еще один диапазон частот, пригодный для разворачивания доступа к скоростному интернету — 2100 мегагерц. "Сейчас у каждого оператора большой тройки в нем по 30 мегагерц спектра, — рассказали нам в Минцифры. — Соответственно, применяется коэффициент 0,75 и рентная плата составляет 155,8 млн грн.

Однако приближается еще один аукцион по распределению частоты 2100 мегагерц: компания "ТриМоб" вернула частоты государству, и они будут выставлены на ауцион. Кажется, что это отличный шанс продолжать цифровизацию, но вот в чем подвох: спектральные коэффициенты все еще применяются. Соответственно, по словам Минцифры, если какой-то из операторов получит более 35 мегагерц спектра, ему придется платить почти в два раза больше рентной платы из-за того, что коэффициент увеличится с 0,75 до 1,4.

Теперь операторам, которые уже инвестировали в покрытие Украины десятки миллиардов гривен, стоит задуматься: а нужно ли ввязываться в эти аукционы? Тем более, что власти сами признают: спектральные коэффициенты уже не нужны.

"После того, как было проведено упорядочение спектра и внедрены новейшие технологии в указанных диапазонах радиочастот необходимость в дальнейшем применении указанных стимулирующих коэффициентов отсутствует, а дальнейшее их применение будет иметь лишь негативные последствия, — рассказали в НКРСИ. — Также наличествующая система коэффициентов существенно сложная для вычисления и проверки правильности оплаты рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, что усложняет администрирование обозначенного налога и не делает налоговую систему проще для бизнеса. Наличие повышающего коэффициента за концентрацию спектра является сдерживающим фактором для потенциальной покупки операторами дополнительного спектра на тендерных основаниях, в частности, в диапазоне 2100 мегагерц, что также влияет на уменьшение поступлений в бюджет".

Как Государственной фискальной службе, так и самим налогоплательщикам сложности в уплате налогов в работе лишь мешают. Да и в целом получается некое налоговое неравенство и политику коэффициентов, которые заставляют платить больше или меньше вряд ли можно назвать образцом регуляции в свободном рынке.

В Минцифры тоже согласны: нужно что-то менять. Но к вопросу подходят осторожнее. "Минцифры в целом поддерживает отмену коэффициентов, однако предложение отменить понижающие коэффициенты не является последовательной. Государство ввело такие коэффициенты в виде "пряника", однако после исправления ситуации сразу прячет его — вряд ли это будет примером прогнозируемости. Отмена коэффициентов, как повышающих, так и понижающих, однозначно необходима, однако должна происходить постепенно, на протяжении нескольких лет, а не сразу", — говорят в ведомстве.

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Что дальше

Согласно исследованиям, отмена спектральных коэффициентов увеличит доходы госбюджета на 56 млн в год. Этот шаг сразу откроет путь к продаже на аукционе свободных частот в диапазоне 2100МГц. Эта продажа может принести в бюджет около 1 млрд.грн. А только рента на диапазон 2100 "потянет" на 207 млн грн в год.

Также это позволит операторам рассматривать и другие диапазоны, кроме 2100 МГц — в частности, 700 МГц, где потенциально доступная полоса 2Х20 МГц может оцениваться в 1-2 млрд. грн, и 3500 МГц, где есть полоса 2Х300 МГц, потенциально оцененная в 1,2 — 1,8 млрд грн.

При этом, у самих операторов освободятся средства на ускоренное строительство сетей и увеличение их пропускной способности.

В НКРСИ говорят, что последовательны в своей позиции по необходимости отмены коэффициентов. Свои предложения и замечания к профильным законопроектам они уже создали и направили в комитеты Верховной Рады.

В Минцифры заявляют, что обсуждали возможные изменения в Налоговый кодекс с операторами еще в прошлом году — впрочем, тогда совместной позиции выработать не удалось. "Сейчас Минцифры формирует рабочую группу для концептуального обновления подхода к формированию рентной платы за использование радиочастотным спектром при участии заинтересованных государственных органов и мобильных операторов. Новый механизм должен убрать риски неожиданного роста рентной платы; убрать коэффициенты концентрации, фрагментации и дефрагментации; учесть реальную доступность радиочастотного спектра", — говорят в ведомстве.

В целом, как видим, определенное согласие есть. Теперь дело за малым: собрать все мнения, создать действенный законопроект и проголосовать его на заседании Верховной Рады, минуя все возможные политические преграды.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua