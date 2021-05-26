IT и Телеком 1 час назад

Президент "Киевстар" рассказал, когда в Украине может появиться 5G

Операторам нужно не просто получить частоты и построить радиосеть, а и быть готовыми обслужить трафик 5G

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Тендер на выдачу мобильным операторам лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием связи пятого поколения (5G) пройдет не в конце 2021 года, как это планировалось раньше, а в 2022 году. Запустить стандарт 5G мобильные операторы смогут не раньше 2023-2024 года.

Об этом заявил президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

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В частности, по его словам, текущий план запуска 5G с задержкой в год — это оптимистичный сценарий, поскольку сейчас операторам необходимо провести подготовку, в том числе и исследовать электромагнитную совместимость разных стандартов и ситуацию со спецпользователями. Занять такое исследование может 9-12 месяцев, отмечает он.

"Пока мы в начале пути формирования технического задания, — говорит Комаров, — Поэтому, мое виденье — мы достаточно гармонично выйдем в 2023 году на тендеры и на запуск 5G в Украине. Это мои ожидания. И, мне кажется, это здоровый компромисс между неготовностью рынка и необходимостью развивать это. Я точно не сторонник того, чтобы доводить ситуацию как с LTE, когда рынок уже "перегрет", все уже готовы. Мне кажется, это должно происходить более органично. Органично — это 2023-2024 год".

В то же время, как отметил президент компании, остальные украинские операторы — "Vodafone Украина" и lifecell — тоже проводят внутреннюю подготовку. Меры, которые предпринимает "Киевстар" — это инвестиции в оптическую транспортную сеть, увеличение процента сайтов, подключенных непосредственно к оптоволоконной сети, запуск технологии Voice over LTE (VoLTE) — передачи голоса по сети LTE.

"Я уверен, что у наших конкурентов происходит что-то похожее — все готовятся к тому, что в какой-то момент нам надо не просто получить частоты и построить радиосеть, нам надо быть готовы с точки зрения базовой сети обслужить этот трафик и абонентов", — говорит Комаров.

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Напомним, что в начале мая 2021 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell запустили скоростной мобильный интернет 4G на станции киевского метрополитена "Теремки" — последней подземной станции, где его не было.

Иллюстрация: Depositphotos

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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