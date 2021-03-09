В Минцифры планируют начало продажи лицензий на 5G уже в 2021 году

В Министерстве цифровой трансформации анонсируют начало продажи в Украине лицензий на внедрение мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сказал в интервью "Радио НВ" глава ведомства Михаил Федоров.

"Мы ужи запустили научно-исследовательскую работу по 5G — принято соответствующее постановление правительства... В конце этого года или в начале следующего планируем начать продавать лицензии 5G", — сообщил он.

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В то же время, по словам Федорова, фактически запуск 5G в Украине станет возможен лишь через несколько лет.

"Думаю, что через несколько лет появится такая возможность. Но пока мы развиваем 4G и ждем масштабно 5G, в этом году уже будут пилотные тестовые площадки в нескольких городах нашей страны, где можно прийти и потестировать, что такое 5G, как это работает. Это будет или IT-хаб, или любая другая локация, пока не буду спойлерить", — отметил министр.

Напомним, СЕО мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров считает, что сеть 5G в коммерческой эксплуатации в Украине появится в 2023 году.

Отметим также, что в компании Ericsson в конце ноября отмечали, что к концу 2020 года сеть 5G охватит 1 млрд человек в мире, а в 2026 году на 5G будет приходиться уже 40% мобильных подключений.