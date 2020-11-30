До конца 2020 года сеть 5G охватит 1 млрд человек — Ericsson

К концу 2020 года покрытием связи пятого поколения 5G будет охвачен 1 млрд человек, что составляет 15% мирового населения.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Ericsson Mobility Report, опубликованного в ноябре этого года, передает ITC.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным исследования, на сети связи пятого поколения (5G) придется 4 из 10 мобильных подключений в 2026 году. Таким образом, 5G станет самой быстроразвивающейся технологией связи, которая по темпам распространения быстро обгонит стандарты предыдущих поколений.

В компании отмечают, что операторы будут активно строить 5G-сети, и в 2026 году в зоне их действия будут жить 60% мирового населения, а количество подключений достигнет 3,5 млрд.

В эксплуатацию в данный момент запущены 106 коммерческих 5G-сетей, и к концу 2020 года в мире будет 220 млн 5G-подключений. Это значительно больше предыдущих прогнозов, поскольку ранее спрос оценивался в более скромную цифру — 150 млн подключений до конца текущего года.

Основной рост наблюдается в Китае, где на 5G приходятся 11% подключений в сотовых сетях. В Китае спрос диктуется политикой регулятора, конкуренцией между несколькими операторами и наличием в продаже различных моделей доступных 5G-смартфонов.

Второе место занимает Северная Америка с долей 5G-подключений в 4%. Именно Северной Америке будет принадлежать лидерство по уровню проникновения в ближайшие годы — в 2026 году 80% мобильных подключений будут в сетях 5G.

В Европе 5G-технологии составляют всего 1% всех подключений в мобильных сетях региона. Это связано с тем, что в течение 2020 года сразу несколько стран перенесли аукционы и не выделили операторам частоты, необходимые для развертывания сетей.

Читайте также: Петиция против 5G на сайте президента Украины собрала нужное количество голосов

По данным аналитиков Ericsson, успех технологий 5G не ограничивается зоной покрытия и числом подключений: технологии 5G станут основой для новых сценариев использования и приложений, которые уже начали развиваться.

С развитием сетей 5G широкое распространение получат сценарии использования, созданные на основе критически важных подключений устройств интернета вещей (Critical IoT). Благодаря развитию сетей 5G и интернета вещей (IoT) пятого поколения появится множество новых услуг для людей и общества в целом, а рост сегмента технологических сетей 5G будет способствовать развитию бизнеса во всех секторах.

Передача данных в гарантированный период времени необходима для работы приложений, предназначенных для управления устройствами на расстоянии, а также для развлекательных сервисов.

Возможности технологий 5G будут максимально задействованы в облачных играх. Любители игр становятся все более требовательными — для современных многопользовательских игр недостаточно только высокой скорости передачи данных, важным становится и время сетевой задержки.

В будущем передача данных в сетях 5G в гарантированный отрезок времени с четкими параметрами задержки позволит создать новые игровые приложения с технологиями дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) и подключением к облаку.

В настоящее время представлено более 150 коммерческих моделей устройств с поддержкой технологий 5G NR. Многие из них поддерживают технологии дуплексной передачи с мультиплексированием по частоте (FDD) и динамического перераспределения частотного ресурса (DSS).

В Азии и Северной Америке запущены первые 5G-сети с автономной архитектурой (SA) и уже доступны устройства, поддерживающие агрегацию несущих NR-частот.

Как отмечают в издании, пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию и усилила потребность в быстром и качественном подключении к домашнему интернету, поэтому многие мобильные операторы начали активно предлагать услуги фиксировано-беспроводного доступа (FWA).

Услуги на базе этой технологии сейчас продвигают почти 2/3 операторов. Число подключений к сетям FWA будет расти быстрыми темпами и к концу 2026 года утроится, достигнув 180 млн. Почти четверть мирового трафика данных в сетях 5G будет приходиться на технологию фиксировано-беспроводного доступа.

Напомним, СЕО "Киевстар" Александр Комаров высказал во время конференции Re-Connection заявил, что связь пятого поколения 5G в коммерческой эксплуатации в Украине появится в 2023 году.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года мобильный оператор lifecell вместе с компанией Ericsson будут проводить тестирование технологии 5G в шести городах Украины.

Отметим, что сотовые операторы и власти договорились о сотрудничестве в строительстве 4G сети в Украине. Это даст возможность в скором времени открыть доступ к скоростному интернету не только в городах страны, но и в селах.

Как объяснили в Минцифры, отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах вызвано тем, что распределение частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G.