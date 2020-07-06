Петиция против 5G на сайте президента Украины собрала нужное количество голосов

Петиция на сайте президента Украины о запрете внедрения пятого поколения мобильной связи (5g) набрала необходимое количество голосов.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

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Документ на сайте появился 7 апреля 2020 год а на момент публикации новости набрал 25 455 подписей из 25 тысяч необходимы. "Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране", — говорится в тексте.

Сбор голосов продлиться до 7 июля, после чего гарант должен будет рассмотреть петицию.

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Напомним, что реальное использование в Украине технологии 5G, по словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Шелеста, может начаться через три года. "Я думаю, что реальное использование 5G у нас появится через три года. Такие же предположение высказывали и украинские сотовые операторы. Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявлял, что тендеры могут пройти и раньше. Но в 2020 году работающих 5G-сетей в Украине точно не будет", — отметил Шелест.

По словам чиновника, цель правительства на пять лет — охват 80% домохозяйств фиксированным широкополосным интернетом.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года мобильный оператор lifecell вместе с компанией Ericsson будут проводить тестирование технологии 5G в шести городах Украины.

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Отметим, что сотовые операторы и власти договорились о сотрудничестве в строительстве 4G сети в Украине. Это даст возможность в скором времени открыть доступ к скоростному интернету не только в городах страны, но и в селах. Как объяснили в Минцифры, отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах вызвано тем, что распределение частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G.