IT и Телеком 1 час назад

NASA поручило "дочке" Nokia создание сети 4G на Луне

Американское космическое агентство выделило деньги на создание сети мобильной связи для покорителей спутника Земли.

Вид на Землю с Луны. Фото: NASA Вид на Землю с Луны. Фото: NASA
Вид на Землю с Луны. Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выделило американской корпорации Bell Labs 14,1 млн долларов на создание в партнерстве с компанией Intuitive Machines технологии по развертыванию сети связи 4G-LTE на Луне.

Как передает CNN, для достижения цели построить к 2028 году базу на спутнике Земли NASA выделило 370 млн долларов ряду компаний. В частности, для этого проекта потребуются технологии удаленного производства электроэнергии, криогенного замораживания, робототехники, безопасной посадки и 4G.

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NASA заявляет, что 4G может обеспечить более надежную связь на больших расстояниях, чем существующие стандарты радиосвязи на Луне. Предполагается, что, как и на Земле, лунная сеть 4G в конечном итоге будет модернизирована до 5G.

Сеть должна быть разработана с учетом особенностей лунной поверхности: экстремальных температур, радиации и космического вакуума. Она должна будет оставаться работоспособной во время посадки космических аппаратов на Луну и запусков с ее поверхности.

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Bell Labs заявила, что астронавты будут использовать ее беспроводную сеть для передачи данных, управления луноходами, навигации в реальном времени и потоковой передачи видео высокой четкости.

Также компания помогла создать технологию, которая более ограничена по радиусу действия, но потребляет гораздо меньше энергии, чем традиционные вышки сотовой связи, и которую значительно легче разместить на космическом корабле. На Земле эта технология применяется в сетях 5G по всему миру.

Материнской компанией для Bell Labs с 2016 года является финский телеком-гигант Nokia, купивший тогда корпорацию Alcatel-Lucent, исследовательским центром которой Bell Labs была предыдущие десять лет.

Напомним, недавно NASA отложило первый контрактный полет аппарата Crew Dragon компании SpaceX на международную космическую станцию. В начале августа Crew Dragon с двумя астронавтами успешно вернулся на Землю.

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