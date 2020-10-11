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NASA отложило первый контрактный полет SpaceX Crew Dragon на МКС

Миссия Crew-1 должна доставить к МКС астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также специалиста из японского агентства JAXA Соичи Ногучи

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA перенесло первый контрактный полет частного пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции.

Запуск космического корабля на земную орбиту произойдет не раньше ноября 2020 года, сообщает пресс-служба NASA.

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В частности, указано, что миссию Crew-1 перенесли на середину ноября, чтобы у компании SpaceX было время для завершения тестирования оборудования и анализа поведения ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести корабль Crew Dragon на орбиту.

Известно, что целью миссии Crew-1 является доставка к МКС астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также специалиста из японского агентства JAXA Соичи Ногучи.

Как отмечается, запуск ракеты-носителя Falcon 9 должен состояться из космического центра Кеннеди во Флориде.

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Запуск миссии Crew-1 планировали осуществить в октябре. Астронавты должны были отправиться на МКС не ранее 23 октября.

Напомним, 30 мая компания SpaceX и NASA осуществили успешный запуск частного космического корабля Crew Dragon к МКС. Впервые за 11 лет американские астронавты полетели не на российском "Союзе".

После успешного запуска Crew Dragon, владелец SpaceX Илон Маск заявил о намерении осуществить полет на Луну в ближайшие 4 года.

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