Транспорт 1 час назад

Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС, астронавты уже на станции (ВИДЕО)

Теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток

Стыковка Crew Dragon с МКС. Скриншот из видео Стыковка Crew Dragon с МКС. Скриншот из видео
Стыковка Crew Dragon с МКС. Скриншот из видео

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией на орбите Земли.

Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов, следует из видеотрансляции NASA.

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Указано, что теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток.

Ожидается, что астронавты переступят порог космической станции в 19:45 по киевскому времени.

Известно, что с момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов.

Напомним, запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах.

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SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос. С 2011 года США пользовались услугами российских "Союзов" для отправки астронавтов на МКС.

После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск заявил о намерении в течение 4 лет отправить людей на Луну.

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