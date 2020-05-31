Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС, астронавты уже на станции (ВИДЕО)

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией на орбите Земли.
Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов, следует из видеотрансляции NASA.
Указано, что теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток.
Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR— NASA (@NASA) May 31, 2020
Ожидается, что астронавты переступят порог космической станции в 19:45 по киевскому времени.
Известно, что с момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов.
Напомним, запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах.
SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос. С 2011 года США пользовались услугами российских "Союзов" для отправки астронавтов на МКС.
После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск заявил о намерении в течение 4 лет отправить людей на Луну.