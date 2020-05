Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС, астронавты уже на станции (ВИДЕО)

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией на орбите Земли.

Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов, следует из видеотрансляции NASA.

Указано, что теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR