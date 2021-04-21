В Китае создали крупнейшую в мире сеть по стандарту 5G

Китай достиг первоначальных успехов в создании самой крупной в мире сети со стандартом связи 5G.

Об этом сообщает Министерство промышленности и информатизации КНР, передает агентство "Синьхуа".

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Как заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун, к концу февраля текущего года по всей стране было построено 792 тысячи базовых станций 5G.

На сегодняшний день в Китае по стандарту связи пятого поколения подключено 260 млн терминалов.

По оценкам министерства, во втором полугодии объем поставок мобильных телефонов с поддержкой технологии 5G в Китае составит 80% от общего объема поставок мобильных телефонов.

Ранее сообщалось, что СЕО "Киевстар" Александр Комаров во время конференции Re-Connection заявил, что стандарт связи 5G в коммерческой эксплуатации в Украине появится в 2023 году.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации анонсировали начало продажи в Украине лицензий на внедрение мобильной связи пятого поколения (5G).