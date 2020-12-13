IT и Телеком 30 минут назад

США выделят $1,6 млрд на уничтожение сетевого оборудования Huawei и ZTE

В настоящее время Федеральная комиссия по связи ждет, когда Конгресс США выделит финансирование в рамках данной программы

Фото: Facebook/Huawei Фото: Facebook/Huawei
Фото: Facebook/Huawei

Федеральная комиссия по связи США (ФКС) предприняла очередной шаг на пути к тому, чтобы окончательно заставить американских провайдеров отказаться и демонтировать уже установленное оборудование Huawei и ZTE, которое должно обеспечивать работу сетей 5G.

Как сообщает 1informer, комиссары ФКС проголосовали за создание списка запрещенного оборудования. Федеральная комиссия также официально учредила программу по возмещению затраченных средств более мелким провайдерам и поставщикам сетевых услуг за замену оборудования, которое считается опасным для национальной безопасности.

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В настоящее время ФКС ждет, когда Конгресс США выделит финансирование в рамках данной программы.

Согласно оценкам экспертов, для возмещения расходов потребуется потратить не менее $1,6 млрд.

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Как только финансирование будет получено, операторы, которые получают финансирование универсального обслуживания для предоставления услуг в отдаленных районах страны, должны будут удалить такое оборудование или услуги из своих сетей и должным образом утилизировать его.

Напомним, в начале февраля 2020 года правительство США и ФБР официально обвинили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не сможет сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies из-за угрозы безопасности.

Ранее США, Канада, Австралия, Япония и Чехия уже наложили серьезные ограничения на продукцию Huawei и ZTE (Польша и Норвегия размышляют над этим) из-за опасений, что ее использование сделает сети этих государств уязвимыми для шпионажа со стороны КНР.

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Перед этим сообщалось, что китайская компания Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру.

В конце июня Федеральная комиссия по связи США официально признала Huawei, а заодно и ZTE, угрозой национальной безопасности.

Китайской компании принадлежит 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, и она продает его "от Азии до Германии".

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