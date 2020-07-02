Huawei и ZTE официально признаны угрозой национальной безопасности США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально признала Huawei, а заодно и ZTE, угрозой национальной безопасности.

Это означает официальный запрет для американских телекоммуникационных компаний на использование федеральных денег для приобретения и установки оборудования указанных китайских гигантов, сообщает TechCrunch.

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Как заявил председатель FCC Аджит Пай, весомость доказательств является поддержкой для решения комиссии.

Также он добавил, что, поскольку китайские компании подчиняются китайскому законодательству, они могут быть обязанными сотрудничать с разведывательными службами своей страны.

"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу инфраструктуру связи", — заявили в FCC.

При этом на сайте комиссии указано, что определение вступает в силу немедленно, но при этом неясно, что это меняет.

Дело в том, что еще в ноябре 2019 года FCC вписала Huawei и ZTE в список компаний, которые считает угрозой национальной безопасности, на основании чего отчасти и внедрялись санкции. Видимо, лишь сейчас действительно начнут действовать запреты для американских телекоммуникационных гигантов.

В свою очередь комиссар FCC Джеффри Старкс заявил, что маркировка угроз — это лишь начало, и теперь необходимо заменить уже использующееся оборудование Huawei и ZTE.

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Напомним, в начале февраля 2020 года правительство США и ФБР официально обвинили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны.

Перед этим сообщалось, что китайская компания Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру.

Китайской компании принадлежит 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, и она продает его "от Азии до Германии".

Американские поставщики все еще слишком малы, чтобы конкурировать с Huawei, а это означает, что крупные операторы беспроводной связи, не желающие покупать китайское оборудование, по-прежнему полагаются на трех международных поставщиков — Ericsson, Nokia и Samsung Electronics Co., отмечает издание.