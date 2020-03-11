США снова продлили лицензию на торговлю с Huawei

Министерство торговли США продлило лицензию, позволяющую американским компаниям продолжать работать с китайской компанией Huawei Technologies, до 15 мая 2020 года.

Это не первый раз, когда министерство торговли США продлевает временную лицензию. Предыдущим решением лицензия была продлена до 1 апреля 2020 года.

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Напомним, 15 февраля 2020 года правительство США и ФБР обвинили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны. В частности, компании и ее дочерним организациям вменяется получение сведений у 6 неназванных американских компаний, а их сотрудникам — дача ложных показаний по поводу отношений между Huawei и подразделениями, работающими с компаниями в Иране и КНДР.

Как известно, власти США регулярно обвиняют Huawei в промышленном шпионаже и краже технологий. В связи с этим с мая 2019 года китайская компания находится в американском санкционном черном списке как угроза нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против американских компаний за сотрудничество с Huawei.