Гаджеты 30 минут назад

США снова продлили лицензию на торговлю с Huawei

Это не первый раз, когда министерство торговли США продлевает временную лицензию

США снова продлили лицензию на торговлю с Huawei США снова продлили лицензию на торговлю с Huawei
Фото: Retail

Министерство торговли США продлило лицензию, позволяющую американским компаниям продолжать работать с китайской компанией Huawei Technologies, до 15 мая 2020 года.

Это не первый раз, когда министерство торговли США продлевает временную лицензию. Предыдущим решением лицензия была продлена до 1 апреля 2020 года.

Читайте также:
Huawei обладает скрытым доступом к мобильным сетям по всему миру — США

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, 15 февраля 2020 года правительство США и ФБР обвинили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны. В частности, компании и ее дочерним организациям вменяется получение сведений у 6 неназванных американских компаний, а их сотрудникам — дача ложных показаний по поводу отношений между Huawei и подразделениями, работающими с компаниями в Иране и КНДР.

Как известно, власти США регулярно обвиняют Huawei в промышленном шпионаже и краже технологий. В связи с этим с мая 2019 года китайская компания находится в американском санкционном черном списке как угроза нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против американских компаний за сотрудничество с Huawei.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: ixbt.com

Новости по теме:

В США из-за коронавируса отменили уже 50 крупнейших мероприятий
В США из-за коронавируса отменили уже 50 крупнейших мероприятий
Нефть дорожает второй день подряд: трейдеры ожидают сокращения добычи в США
Нефть дорожает второй день подряд: трейдеры ожидают сокращения добычи в США
Какие смартфоны подделывают чаще всего
Какие смартфоны подделывают чаще всего
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: по всей стране ввели карантин

  2. В Украине начали дешеветь бензин и дизтопливо

  3. Весенний призыв-2020: кого и когда ждут в военкоматах

  4. В правительстве нашли руководителя в Министерство энергетики

  5. ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+"

Загрузка...