США официально предъявили обвинения Huawei в шпионаже

Правительство США и ФБР обвиняют китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны.

Об этом сообщает министерство юстиции США.

В частности, компании и ее дочерним организациям вменяется получение сведений у 6 неназванных американских компаний, а их сотрудникам — дача ложных показаний по поводу отношений между Huawei и подразделениями, работающими с компаниями в Иране и КНДР.

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"Для того, чтобы получить доступ к коммерческой тайне, сотрудники Huawei прибегали к различным тактикам — от получения сведений через завербованных научных сотрудников до физического доступа к разработкам", — утверждает министерство юстиции.

Согласно иску в 2012 или 2013 годах представители компании использовали соглашения о неразглашении, чтобы проникнуть в лабораторию робототехнической компании, после чего сфотографировали находящиеся там манипуляторы и отправили фотографии в Huawei.

Указано, что якобы в 2004 году, в ночь перед проведением выставки технологий, сотрудник Huawei с бейджем компании "Weihua" проник в павильон конкурента, снял кожух с устройства компании-конкурента и сфотографировал внутренние компоненты. Подобным образом, по утверждению истца, Huawei заполучила чужие наработки в области антенн, сетевого оборудования и систем контроля качества.

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ФБР также заявило о доказательствах ведения бизнеса со странами, находящимися под санкциями США. Во внутренней переписке Huawei скрывала их за кодами: например, код "А2" обозначал Иран, а код "А4" — КНДР. Huawei работала в этих странах через подразделение Skycom, при этом сотрудники Huawei отрицали связь двух компаний.

Как известно, китайская компания Huawei входит в число фирм, которым запрещено работать в США. Президент Дональд Трамп призывает союзные страны не прибегать к решениям компании. 28 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на предупреждения Трампа, допустил Huawei к строительству инфраструктуры 5G в стране.

Ранее сообщалось, что китайская компания Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру.