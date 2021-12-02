Украине нужны стимулы для развития, а не усиление налогового давления, — УДАР призывает Зеленского ветировать "ресурсный" налоговый закон

В принятом законе о повышении ряда налогов, известного по номеру законопроекта №5600, осталось много норм, которые значительно усложнят жизнь предпринимателей и всех украинцев. Партия УДАР настаивает, что он должен быть ветирован.

"УДАР Виталия Кличко" настаивает: этот закон должен быть ветирован президентом. А власть должна начать широкий общественный диалог с представителями малого и среднего предпринимательства. Приоритетом для власти должно стать создание дополнительных стимулов развития, а не усиление налогового давления на предпринимателей", — заявил" руководитель исполкома партии Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что, несмотря исключение ряда скандальных норм из проекта ко второму чтению, в итоговом документе сохранились положения, которые усиливают давление на бизнес и всех украинцев. В частности, фермер или владелец участка должны платить государству минимум 5% от стоимости земли независимо от того, получили ли прибыль. Крестьяне вынуждены будут платить 18% налога на доходы при продаже продуктов, выращенных на своем огороде возле дома, если получат от этого более 78 тысяч грн. Каждый должен платить 18% НДФЛ с продажи второй и третьей квартиры за год и прочее.

"Власть забывает, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет, по разным оценкам, от 49 до 55%, а с учетом работников — более 60%. Усиление фискального давления ни в коем случае не приведет к увеличению ВВП и развитию экономики", — подчеркнул Палатный.

УДАР в своей партийной экономической программе сформулировал предложения, как поддержать бизнес и оживить экономику, отметил Палатный. В частности, УДАР предлагает установить равные налоговые правила для всех, без льгот для крупного бизнеса. Усовершенствовать антимонопольное законодательство и наладить эффективную работу АМКУ, без учета особых интересов большого бизнеса". Завершить судебную реформу и четко придерживаться обязательств перед иностранными инвесторами.

Напомним, 30 ноября, после долгого затягивания и переносов, Верховная Рада приняла в целом закон о повышении целого ряда налогов. Закон, известный под названиями "ресурсный", "антиахметовский" и по регистрационному номеру законопроекта № 5600, с одной стороны, предоставляет налоговые льготы отраслям, которые государство хочет поддержать, с другой – повышает, в частности, рентные платежи.