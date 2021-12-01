Деньги за использование недр будут направлены украинским детям — Зеленский

Деньги за использование природных ресурсов Украины будут направлены на персональные счета детей.

Об этом во время выступления с ежегодным посланием в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что 30 ноября парламент проголосовал за налоговый закон 5600, который увеличивает ренту, плату за использование природных ресурсов Украины.

"Мы направим эти средства на наших детей. До 10 декабря этого года впервые я вношу законопроект про экономический паспорт украинцев. В соответствии с ним эти средства – плата за использование украинских недр – будет сохраняться на персональных счетах детей, граждан Украины", – заявил Зеленский.

Президент пояснил, что по достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги на образование в Украине.

"Благодаря этим двум законам олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей. Я их приветствую", – заявил Зеленский.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений (также известный как "ресурсный"), предусматривающий повышение ставок ряда налогов и введение для производителей "зеленой" электроэнергии акциза (3,2%).

Принятие этого закона до конца ноября было указано в числе обязательств Украины в меморандуме с Международным валютным фондом.

Стоит отметить, что в первом чтении законопроект №5600 был принят еще 1 июля.